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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.11.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Flaş gelişme! Türkiye bugün onu konuşmuştu

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Şişli’de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz eden ve dolandırmaya çalışan taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine önceden el konulduğu öğrenilen ve 3 bin 508 lira para kesilen taksicinin kullandığı araç, çalışma belgesi belediye tarafından iptal edildiği için trafikten süresiz olarak men edildi. Taksicinin dolandırmaya çalıştığı Tayland uyruklu turist kadın Niorn S., “O, ‘80 lira dedi’ ben ise ‘hayır’ dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim’ dedim. Benim vücuduma dokundu” dedi.

İstanbul Şişli’de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldığı iddia edildi.

EHLİYETİNE ÖNCEDEN EL KONULMUŞ

 Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, taksinin plakasından araç sahibini belirledi. Sahibine ulaşan polis, taksicinin Birol T. (32) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından taksici, taksiyle yakalanarak şubeye götürüldü.

Flaş gelişme Türkiye bugün onu konuşmuştu

TAKSİ MEN EDİLDİ, 3 BİN 508 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

 Şubede işlemleri yapılan Birol T.’nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye “Çalışma ruhsatının bulunmaması”, “sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak” ve “taksimetre kullanmamak” suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası kesildi.

“YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARET”

 İşlemleri tamamlanan Birol T. adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Şubede çıkışta gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna Birol T., “Ağabey herhangi bir şey yapmadım, taciz de etmedim, sıkıntı da yok. Yanlış anlaşılmadan ibaret” dedi.

TAKSİCİNİN DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞI KADIN KONUŞTU

Şişli’de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda kendisini dolandırılmaya çalışan taksiciyi kayıt alan Tayland uyruklu turist kadın Niorn S., “Onu hatırladım, onunla bir kez daha yolculuk yapmıştım. O, ‘80 lira dedi’ ben ise ‘hayır’ dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim’ dedim. Benim vücuduma dokundu” dedi.

İstanbul Şişli’de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldığı iddia edildi.

“O, 80 LİRA DEDİ AMA BEN 30 DEDİM O BENİM VÜCUDUMA DOKUNDU”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Niorn S., “Tayland uyruklu turist kadın AVM’de bir taksi buldum. Onu hatırladım, onunla bir kez daha yolculuk yapmıştım. Ben Beşiktaş’a gitmek istediğimi söyledim. O da ‘Hayır gidemezsin başka bir taksiyle git’ dedi. ‘Neden sana ne kadar para ödemem gerekiyor’ dedim. O, ‘80 lira dedi’ ben ise ‘hayır’ dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim’ dedim. Onu hatırladım, onunla bir kez daha gitmiştim ve benim vücuduma dokundu ve sonra ben ona 100 lira verdim. O neden bana 20 lira verdin dedi. Ama ben onu hatırladım ve ben onu kaydettim. Ama o anlamadı” dedi.

“TAKSİCİ SÖZLÜ VE FİZİKSEL OLARAK TACİZDE BULUNUYOR”

Kadının erkek arkadaşı Gökhan Akış, “Bulunduğum bölgede taksiyle giderken daha önce dolandırıldığı taksiyle karşılıyor. Buna kasten de o taksiye binmek istiyor. Taksinin de ön tarafına biniyor. Sonra da video kaydı almaya başlıyor. Gideceği yere 30 liraya anlaşılıyor. Taksiye bindikten sonra yol güzergahında taksici sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunuyor. Daha sonra Beşiktaş’a gelindiğinde 30 lira verilmesi gerekirken, taksici daha fazla para istiyor. Sonra videoda olduğu gibi 100 avro istiyor ama bu vermiyor. Daha sonra plakasını da çekiyor” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ BÜTÜN İŞLEMLERİN YAPILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Olayın üzerine düşeceklerini söyleyen Akış, “Bu olayların sonlanması için devletin yasaları net hale getirmesi lazım. Yoksa bu olaylar devam eder. Devletin daha ciddi önlemler alması lazım. UBER ve benzeri firmalar çıktı, devlet bunları yasaklamaya çalışıyor ama şu anda UBER taksilerden çok daha sağlıklıdır. Biz şikayetçi olduk, olayın üstüne düşerek gerekli bütün işlemlerin yapılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Turist her anını görüntüledi Hem taciz etti hem de...
Turist her anını görüntüledi! Hem taciz etti hem de...
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