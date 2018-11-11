Turist her anını görüntüledi! Hem taciz etti hem de...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTurist her anını görüntüledi! Hem taciz etti hem de...
GeriGündem Turist her anını görüntüledi! Hem taciz etti hem de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.11.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Turist her anını görüntüledi! Hem taciz etti hem de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist bir kadın, dün aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı. Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a gittikleri süre boyunca taksicinin kadının elini tutması ve gözlerini bir an olsun ayırmaması kameralara yansıdı. Yolculuk sonunda ise 100 lira uzatan kadına 20 lira geri vererek 20 lira daha isteyen taksici “bu kadarına da pes” dedirtti.

İstanbul’da Tayland uyruklu Niorn S., bir süre önce Şişli’de kaldığı otelinden çıkarak bir taksiye bindi. İddiaya göre, yolculuk etmeye başlayan genç kadın gideceği adrese varmaları üzerine taksicinin istediği miktarı vererek araçtan indi. Taksinin ayrılmasının ardından kadın bir şekilde fazla ücret ödediğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın işlerini bitirdikten sonra geri döndü. Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beşiktaş’a gitmek için Mecidiyeköy’deki bir AVM’den çıkan genç kadın, kendisinden fazla para aldığını düşündüğünü taksicinin kullandığı 34 TEH 13 plakalı taksiye denk geldi. Taksinin ön koltuğuna binen kadın ardından yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Turist her anını görüntüledi Hem taciz etti hem de...
Taksici, turist 100 lira vermesine rağmen kendisine 20 lira verdiğini ve 20 lira daha vermesi gerektiğini söyledi.

Elinin tuttuğu kadından gözlerini bir an olsun ayırmadı

Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet etmek için elinden geleni yapan taksici önce İngilizce olarak trafiğin yoğun olduğundan bahsetti. Niorn S.’nin İstanbul’da trafiğin normal olduğunu söylemesi üzerine taksici de “Ne normal? Trafik saati değil, saat 6 ile 7 arası trafik olması gerekir. Şuan normal değil” dedi. Taksicinin cevap verdiği esnada kadının elinin tutması üzerine turist kadın, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici bir kez daha kadının elini tuttu.

“Benim evim de Atatürk Havalimanı tarafında”

Niorn S.’nin Beşiktaş, Bebek her yer trafik sözleri üzerine taksici bu kez de, “Benim evim Atatürk Havalimanında, trafik yok çok rahatım, fazla insan yok” dedi. Ardında da kadının kullandığı cep telefonunun kendi ülkesinde fiyatını sordu. Bir süre sonra Niorn S., gideceği adresin yakın mı uzak mı olduğunu öğrenmek istedi. Taksicisinin “Yakın 15 dakika sonra oradayız” demesine karşın kadın, “Durabilirsin inmek ve biraz yürümek istiyorum” dedi.

100 lirayı sol cebe atıp 20 lira geri verdi

Taksici bunun üzerine aracı yol kenarına çekti ve Niorn S.’den 40 lira istedi. Kadının “Neden 40 lira, sen bana maksimum 30 lira olacağını söyledin” sözlerine karşılık “Tamam 30 lira” diyen taksici, kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla sol cebe atıp, sağ eliyle kadına 20 lira uzattı ve 20 lira daha istedi. Tüm bu yaşananlar ise Niorn S.’nin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının durumu fark ederek 100 lirayı geri istediği ve aldığı daha sonra taksiciye 30 lira verip indiği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onlar çocuk, gelin-damat olamazlar... Yeter artık

Yok böyle sevgi

Lazerzede

09.05’te Taksim