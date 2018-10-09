FLAŞ GELİŞME! 150 kamera görüntüsü inceleniyor... 7 şüpheli tespit edildi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak 150 kameranın incelendiği belirtildi.
NTV'nin duyurduğu habere göre Güvenlik güçleri konsolosluğu net olarak gören 2 kamera olduğunu vurguladı.
Kamera görüntülerine göre 7 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan'dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi.
Bu 7 şüphelinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında da ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında.
Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği açıklandı.
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