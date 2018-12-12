Fırat’ın çevresi kuşatılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınırında hem Fırat Nehri’nin doğusuna hem de batısına asker ve araç sevkıyatı devam ediyor.
Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçe konuşması sırasında yaptığı, “Gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak var, hazırlıklarımızı yaptık” açıklamasıyla eşzamanlı olarak bu bölgede hareketliliğin artması dikkat çekti.
ZIRHLILAR AKÇAKALE’YE
Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı bazı zırhlı birlikler, önceki geceden itibaren Suriye sınır hattındaki Akçakale’ye doğru kaydırılmaya başlandı. Bu sevkıyatın takviye amaçlı yapıldığı bildirildi. Akçakale’nin hemen karşısında terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetindeki Tel Abyad bulunuyor. Hatırlanacağı gibi ABD, Suriye’nin kuzeydoğu sınırında kuracağına açıkladığı gözlem noktalarından ilkini burada inşa etmişti. 7 Kasım’da da bu bölgeden Türkiye’ye yapılan taciz atışına Fırtına obüsleriyle karşılık verilmiş, 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da yine önceki gün, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin başını çektiği SDG’nin olduğu bölgede ‘istikrarın sağlanması’ için 40 bin yerel gücü eğiteceklerini açıklamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle