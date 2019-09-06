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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Fındık alım ödemeleri başladı! TMO fındık alımı randevusu nasıl yapılır?

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Fındık alım ödemeleri başladı! TMO fındık alımı randevusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım ödemelerine başlandığını belirterek, '700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı.' ifadesini kullandı. Peki, TMO fındık alımı randevusu nasıl yapılır?

Toprak Mahsülleri Ofisi'ne mahsüllerini teslim eden üreticilere ödemeleri yapılmaya başladı. Henüz ürünlerini teslim etmeyen vatandaşlar ise TMO'dan nasıl randevu alacaklarını merak ediyor. İşte, TMO randevu alma ekranı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

ADIM ADIM RANDEVU ALMA EKRANI

TMO'nun fındık alımı için randevusu, aşağıdaki link üzerinden alınacak. Randevuda üreticilerden şu bilgiler talep edilecek;

-Ürün türü (fındık,buğday,mısır vs.)
-Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı mısınız? (Evet ya da Hayır)
-Banka kartım bulunmaktadır (Evet ya da Hayır).
-TC Kimlik Numarası
-Vergi Numarası

-ÇKS miktarı 1 Ton olan Üreticilere 1 kez , 1 Tondan fazla olan üreticilere en fazla 2 kez randevu verilecektir.

Üreticiler 2 kez iptal etmeden almış oldukları randevularına gelmemeleri durumunda sistemden bir daha randevu alamayacak; daha sonraki tarihler için alınmış olan randevuları da iptal edilecektir. (Onaylıyorum butonuna basmanız gerekecektir.)

TMO'ya yapılacak ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır (Ürün sahibinin herhangi bir sebeple ürün teslimatı yapamayacak olması durumunda ürün teslimatı vekalet verdiği kişi tarafından yapılabilecektir).

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

2019 FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olan Toprak Mahsulleri Ofisi, %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite kabuklu fındıkları 17,00 TL/kg,

Levant kalite kabuklu fındıkları 16,50 TL/kg,

Sivri kalite fındıkları ise 15,50 TL/kg

fiyattan satın alacaktır.

FINDIK ALIM KRİTERLERİ

Kabuklu fındık alım esasları;

Sağlam iç fındık oranı %40 ve üzeri,

Rutubet oranı %6'ya kadar,

Buruşuk iç fındık oranı %10'a kadar,

Çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve altı,

Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5 ve altı,

Yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) %0,5 ve altı,

olan tüm fındıklar satın alınacaktır.

Eski yıl mahsulü ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır.

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