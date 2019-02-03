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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/STANBUL
03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Filistin davasına sırt dönmeyiz

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Filistin davasına sırt dönmeyiz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekillerini Huber Köşkü’nde kabul etti.

1.5 saat süren görüşmede Erdoğan Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, “Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkânları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Arap milletvekillerine, ‘İsrail parlamentosunda Filistinli kardeşlerimizin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için’ teşekkür eden Erdoğan, milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti. Görüşmede, İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.

 

HUBER KÖŞKÜ’NDE HATIRA FOTOĞRAFI

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekilleri ile görüşmesinden sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah’ı Tarabya Köşkü’ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah’ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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