Filistin davasına sırt dönmeyiz
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekillerini Huber Köşkü’nde kabul etti.
1.5 saat süren görüşmede Erdoğan Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, “Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkânları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Arap milletvekillerine, ‘İsrail parlamentosunda Filistinli kardeşlerimizin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için’ teşekkür eden Erdoğan, milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti. Görüşmede, İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.
HUBER KÖŞKÜ’NDE HATIRA FOTOĞRAFI
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekilleri ile görüşmesinden sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah’ı Tarabya Köşkü’ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah’ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
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