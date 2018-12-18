Fezlekesinden ‘telif’ çıktı
CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında Meclis Başkanlığı’na gönderilen fezlekenin, ‘Halk TV yönetim kurulu üyeliği nedeniyle 3 yıl öncesine ilişkin telif hakkı’yla ilgili olduğunu açıkladı.
Gök, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen 17 yeni dokunulmazlık fezlekesi arasında bulunan Baykal’ın dosyasıyla ilgili bilgi verdi. Fezlekenin Halk TV’de yayınlanan bir görüntüye yönelik telif hakları kaynaklı olduğunu bildiren Gök, “Sayın Deniz Baykal hakkında Meclis’e gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır” dedi.
KOMİSYONDAN İSTENDİ
Son dosyalarla birlikte Meclis’te büyük bölümü HDP milletvekillerine ait olan fezleke sayısı 312’ye yükseldi. Bir yılı aşkın süredir tedavi gören Baykal henüz yemin bile etmezken hakkındaki fezlekenin Meclis’e gönderilmesi çalışma ekibinde ve CHP grubunda da şaşkınlığa neden oldu. Baykal’ın Meclis’teki danışmanları, konuyu incelemek amacıyla karma komisyondan dosyayı talep etti. Bu dönem gönderilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili Meclis komisyonunda herhangi bir işlem yapılmadı. Komisyonda görüşülmeyen dosyalar dönem sonuna kadar askıda kalıyor ve bu süreçte milletvekillerinin ifadesi alınması veya yargılanmaları söz konusu olmuyor.
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