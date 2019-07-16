FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda
GeriGündem FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
16.07.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "FETÖ'nün yurt dışındaki 767 okulunun 218'ini fiili olarak devraldık ve işletiyoruz." dedi.

Akgün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) düzenlenen "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" sempozyumunun, "Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, FETÖ ile yurt içi ve dışında eğitim ayağında yapılan mücadeleye değindi.

Akgün, Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün bin civarında okulu, dershanesi, yurdu ve 15 üniversitesi bulunduğunu, bu tarih sonrasında çıkarılan ilk KHK ile bunların tamamının kapatıldığını ve devletleştirildiğini hatırlattı.

MİT'in 15 Temmuz'dan sonra TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna gönderdiği FETÖ raporuna değinen Akgün, bu raporda, FETÖ'nün 100 küsur ülkede doğrudan diploma veren 767 eğitim kurumu olduğunun ifade edildiğini söyledi. Akgün, bunların 63'ünün Afrika'da, 222'sinin Asya'da, 150'sini Avrupa'da, 315'inin Kuzey Amerika'da, 7'sinin Güney Amerika'da, 10'unun da Okyanusya'da olduğunu belirtti.

Yurt dışında bulunan bir okulun Türkiye'nin içindeki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının devlete transferi kadar kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"2,5 yıllık sürede 100 ülkeyle konusu FETÖ iltisaklı okullar olan temaslar gerçekleştirdik. Bazılarına defalarca gidiyoruz, takip ediyoruz. Hem yurt dışı ayağında hem de okul bulunan ülkelerin Ankara'daki temsilcilikleri, büyükelçilikleriyle yakın temas halinde çalışıyoruz.

Şimdiye kadar aşağı yukarı 40 ülkeyle bu okulların devri konusunda bir şekilde anlaşma imzaladık. Fiili devredilen ülke sayısı 20'dir. FETÖ'nün yurt dışındaki 767 okulunun 218'ini fiili olarak devraldık ve işletiyoruz. ABD ve Avrupa'da toplam müdürlük bazında 465 okul, Batı dünyası dışında kalan yerlerde 302 okul vardı. Biz 218'ini devraldık. Geri kalanının devralınması konusunda uğraşmaya devam ediyoruz."

Akgün, bazı ülkelerde de Türkiye'nin kendi okullarını açtığına dikkati çekerek, "Türkiye Maarif Vakfı tarafından toplam 35 ülkede işletilen 300 okul var. Bunun 218'i FETÖ'den doğrudan devirdir. Geri kalanı bizim açmış olduğumuz okullardır." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
En acı bekleyiş... Gözyaşlarını tutamadı
Mersin'deki ölümde yine aynı şüphe
Babadan mahrem imama meydan dayağı
Erdoğan’dan darbeye direnişin 3. yılında önemli mesajlar