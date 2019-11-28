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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi

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FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargıdaki "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı belirtilen eski Adalet Akademisi başkanı ve eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ın, terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Adalet Akademisi başkanı ve Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Yıldırım ile avukatı katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
Mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından beri dahil olduğu terör örgütü üyeliği faaliyetlerini hakimlik mesleğinde de sürdürdüğü, örgüt toplantılarına katılıp himmet topladığı, bu toplantılarda örgüt üyelerinin faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmeleri yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yıldırım'ın, TBMM'de özellikle terörle ilgili yasa tasarılarının kanunlaşmaması için kulis faaliyeti yürüttüğü, Adalet Akademisi Başkanı iken terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü, 2010 HSYK seçiminde aday belirlenmesinde aktif rol oynadığı anlatıldı.

Mütalaada, Yargıtay üyesi seçildikten sonra divan üyelerinin ve daire başkanlarının seçilmesinde belirleyici olduğu, örgütün yargı yapılanması üst konseyinde görev yaptığı da belirtilen Yıldırım'ın, yargıda alınacak kararların belirlendiği ve heyet şeklinde çalışan örgüt biriminin "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı kaydedildi.

"Örgütten olmayan hakim savcı adaylarını eledi"

Örgütün yargıya sızmasında etkin rol oynayan sanığın, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve Yargıtayda örgütün "özel görevli yöneticisi" konumunda bulunduğu ifade edilen mütalaada, hakim savcı alımlarında mülakat komisyonunda da görev alan sanığın, örgütten olmayan adayların elenmesini sağladığı aktarıldı.

Tüm bu deliller ışığında sanığın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, konumu itibarıyla birçok örgüt mensubunun üzerinde bulunduğu, örgütün yüksek yargı yapılanmasında görev alanların belirlenmesinde aktif rol aldığı, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, emir ve talimat verme noktasında etkin olduğu bildirildi.

Mütalaada sanığın, FETÖ silahlı terör örgütünün Yargıtay hücre yapılanmasında "yönetici" konumunda yer aldığı ve "örgüt yöneticisi olma" suçunu işlediği sonucuna varıldığı açıklandı.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki üst düzey konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Hüseyin Yıldırım'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan TCK'nin 314/1 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Önceki duruşmalarda hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık Yıldırım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı iken dil eğitimi için gittiği ABD'de, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü iddiasını da reddetmişti. Yıldırım, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığa ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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