FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Kocaeli'nde FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada 9 eski kurum çalışanı gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.
Örgütün 'TÜBİTAK yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 9 eski çalışan Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
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