FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı kararı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 kişi için gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 kurum çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5'i görevde olan 15 kişiyi yakalamak için aralarında Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin olduğu illerde operasyon düzenledi. Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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