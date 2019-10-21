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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.10.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

FETÖ'nün TSK'ye sızmada kullandığı 'kod sistematiği' deşifre edildi

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FETÖ'nün TSK'ye sızmada kullandığı 'kod sistematiği' deşifre edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, itirafçı beyanı doğrultusunda yapılan araştırma sonucuna göre, örgütün TSK'ye sızmak için askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiğinde" verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12 olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğu tespit edildi ve bu yöntemle örgüt mensuplarına yüksek not verilerek TSK'ye sızmalarının sağlandığı ortaya çıktı. Savcılıkça hazırlatılan bilirkişi raporunda, 2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında belirlenen oranda terör örgütü mensubunun Deniz Harp Okulu ve Astsubay Yüksek Okuluna sızdırıldığının belirlendiği vurgulandı. Başsavcılıkça bu kapsamda, söz konusu mülakatlarda görev yapan ve daha önce hepsi meslekten ihraç edilen 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı olmak üzere tamamı rütbeli 43 askeri personel hakkında "örgüte üye olmak", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "nüfuzunu kötüye kullanmak" ve "sahte belge düzenlemek" suçlarından gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün TSK'ye kendi mensuplarını sızdırdığına ilişkin yeni bir metodu daha açığa çıkarıldı.

İtirafçı askeri şahsın ifadesinde göre, “2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralardan terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu” söyledi.

43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Kendisine, örgütsel "kod sistematiğini" örgütte kendisinden sorumlu sözde sivil imamın verdiğini, mülakata giren terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not verilerek örgüt mensuplarının askeri okullara sızmalarının sağlandığını anlatan itirafçı asker şüpheli, 2013 yılında mülakata girenlere ilişkin örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12. olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğunu belirtti.

Bu ifade doğrultusunda harekete geçen savcılık, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Kriptoloji uzmanlarına bilirkişi raporu hazırlattı.

Söz konusu raporda, aday numaralarının 2. ve 3. basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağıtılmadığının hipotez testiyle tespit edildiği belirtilerek, “2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında belirtilen oranda terör örgütü mensubunun Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızdırıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Savcılık tarafından, soruşturma kapsamında 2013 yılı mülakat komisyonunda görev alan, kendilerinden sorumlu sivil sözde imamların talimatıyla örgüt mensubu adayların askeri okullara sızmalarını sağlayan, haklarında örgüt mensubu oldukları yönünde itirafçı beyanı olan ve tamamı meslekten ihraç edilen/emekli 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı, 13'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 43 askeri personel hakkında “terör örgütüne üye olmak”, “kamu kurumu zararına dolandırıcılık”, “başkalarına çıkar sağlamak amacıyla nüfuzunu kötüye kullanmak” ve “sahte belge düzenlemek” suçlarından 18 Ekim'de gözaltı kararı verildi.

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ DE KABUL ETTİ

Gözaltı kararını uygulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 20 kişi yakalanarak işlemleri yapıldı. Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.

Yakalanan eski 2 subayın etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak itirafçı oldukları belirtildi. Bu iki şüphelinin beyanlarına göre, söz konusu aday numaralarındaki kod sisteminin doğru olduğunu ve aday numarası uyan şahsıların örgüt mensubu olduklarını, örgüt mensubu olan şahısların başarılı sayılmasını, diğerlerinin ise elenmesi yönünde örgütten talimat geldiğini de itiraf ettikleri öğrenildi.

 

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