FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 34 ÅŸüpheli yakalandÄ±
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, askerlerden sorumlu sÃ¶zde "imam" olduÄŸu belirtilen ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 40 ÅŸÃ¼pheliden 34'Ã¼ yakalandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, 15Â Temmuz darbe giriÅŸimini gerÃ§ekleÅŸtiren FETÃ–'nÃ¼n, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK)Â iÃ§erisine sÄ±zmÄ±ÅŸ mensuplarÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik soruÅŸturmada haklarÄ±ndaÂgÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 40 ÅŸÃ¼pheliden 34'Ã¼ yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
DiÄŸer 6 ÅŸÃ¼pheliyi arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor. Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerinÂ de ifade iÅŸlemleri devam ediyor.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda adÄ± geÃ§en 40 ÅŸÃ¼phelinin '10'unun Ã¶ÄŸretmen,Â 3'Ã¼nÃ¼n eski asker, 4'Ã¼nÃ¼n avukat, 4'Ã¼nÃ¼n mÃ¼hendis, 2'sinin bankacÄ±, birininÂ doktor, 7'sinin kamu gÃ¶revlisi, diÄŸer 9 kiÅŸinin ise Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸuÂ Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda,Â dÃ¼n haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 40 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbulÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince,Â Ä°stanbul merkezli 21 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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