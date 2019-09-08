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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Şok mesaj ortaya çıktı! Saat 04.25’te sahte imzayla göndermişler…

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Şok mesaj ortaya çıktı! Saat 04.25’te sahte imzayla göndermişler…

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemleri organize eden ve Emniyet Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan, korumasını şehit eden eski kurmay albay Erkan Öktem'in, darbe emirlerine uyulması yönünde sahte imzalı mesaj çektiği belirlendi. Darbeciler tarafından derdest edilen dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin sahte imzası ile Öktem'in imzasının bulunduğu mesajda, sözde ‘yurtta sulh harekatı’nın başarıyla yürütüldüğü ve sıkıyönetim emirlerine uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifadeleri yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemleri organize eden ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan, korumasını da şehit eden eski kurmay albay Erkan Öktem'in, darbe emirlerine uyulması yönünde sahte imzalı mesajı tespit edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasının dosyasına eklenen belgeler arasında, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Erkan Öktem imzasıyla mesajlar yer aldı.     

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Öktem, 15 Temmuz günü Jandarma karargahındaki darbe eylemlerini organize etti.     

Darbe karşıtı olan askerlerin derdest edilmesi emrini veren Öktem, karargaha olası müdahale için darbeci helikopter pilotları ile görüşerek Jandarma Genel Komutanlığı bölgesindeki polis araçlarına ateş açılmasını istedi ve sabah saatlerine kadar darbenin başarılı olması için çabaladı.     

Darbeye yönelik eylemler devam ederken ve Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ'cülerin işgali altındayken dönemin Kurmay Başkan Vekili olan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yakınlardaki Hisarcıklıoğlu Camisi'ni karargah olarak belirledi.     

Darbe karşıtı askerlerle Genelkurmay'dan çekilen sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmaması yönünde saat 03.45'te bağlı birliklere gönderilen mesajda, "Jandarma bir kanun ordusudur. Millete, devlete, milli iradeye yapılan ve yapılacak her türlü kanunsuz harekete karşı, gerekli tedbirler emir komuta zinciri içerisinde alınacaktır." ifadelerine yer verildi.     

"HAREKAT YILDIRIM" KODLU MESAJ      

Mahkemedeki savunmasında darbeden haberinin olmadığını söyleyen Öktem, Çetin'in mesajı üzerine harekete geçti ve darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssünde rehin tutulan Orgeneral Mendi'nin imzasını kullanarak sahte bir "darbe" mesajı hazırlattı.     

"Harekat yıldırım" kodlu olan ve sözde sıkıyönetim emirlerine uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilen mesaj, 04.25'te bağlı birliklere gönderildi.     

Mesajda, "16 Temmuz saat 03.00 itibariyle yönetime el koyulmuş olup, yurtta sulh harekatı başarıyla yürütülmektedir. Basında yapılan dezenformasyonlara itibar edilmeden tüm bağlı birliklerce ilgi ile emredilen sıkıyönetim kanununa harfiyen riayet edilecek ve uymayanlar hakkında her türlü yasal tedbir alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Şok mesaj ortaya çıktı Saat 04.25’te sahte imzayla göndermişler…

10 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ     

Bütün çabalarına rağmen başarılı olamayan Öktem, daha önce kamera kayıtları ve sanık ifadeleriyle de ortaya çıktığı üzere sabah saatlerinde TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaraladı ve korumasını şehit ederek karargahtan kaçtı.     

Daha sonra yakalanarak yargılanmaya başlayan Öktem, mahkemedeki savunmalarında inkar politikasını izledi ve dava doyasındaki delilleri kabul etmedi.     

Davanın 9 Temmuz 2019'da görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, aralarında eski kurmay albay Öktem'in de bulunduğu 175 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan da 9 kez olmak üzere toplamda 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.  

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