FETÖ’nün ‘Efe’si Makedonya’da çıktı

ERGENEKON döneminin başlıca isimlerinden olan eski savcı Bayram Bozkurt, 8 Mart günü Kuzey Makedonya’nın Tabanovce Sınır Kapısı’ndan Sırbistan’a geçerken gözaltına alındı. Adını Hakan Aslan diye bildiren Bozkurt’un üzerinde Levent Öz adına düzenlenmiş sahte diplomatik pasaport bulundu. Kuzey Makedonya makamlarınca gözaltına alınan Aslan, Üsküp Yabancılar Kabul Merkezi’ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında Levent Öz adına kimlik kartı, Bayram Bozkurt adına kimlik kartı ve sürücü belgesi çıktı.

Kuzey Makedonya Kurmanova Asliye Mahkemesi’nce üç ay şartlı hapis cezası verilen Aslan’a beş yıl süreyle ülkeye giriş yasağı koyuldu. Aynı suçu iki yıl içinde tekrar işlediği takdirde hapis cezasını yatması kararlaştırıldı. Kuzey Makedonya’ya sığınma başvurusunda bulunan Bozkurt’un Türkiye’ye getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor.

ERGENEKON’UN BİR NUMARALI TANIĞIYDI

Savcı Bozkurt’un adı, 2008’de atandığı Erzincan İliç’te rüşvete karıştı. Başsavcı İlhan Cihaner, bu yöndeki şikâyetleri işleme koyunca Bozkurt da Cihaner hakkındaki Ergenekon soruşturmasının ‘Efe’ kod adıyla bir numaralı tanığı oldu. Cihaner tutuklandı. Bozkurt ise rüşvet suçlamasından kurtulamayacağını anlayınca savcılıktan istifa etti ve Ankara’da FETÖ bağlantılı şekilde avukatlık yapmaya başladı.

2011’deki HSYK seçimlerinden sonra Bozkurt, Gizli Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde estetik operasyon geçirdi. Adı Hakan Aslan olarak değiştirildi ve yeni kimlikle Keskin’de savcı yapıldı.

17/25 Aralık’tan sonra HSYK, Bozkurt’u meslekten attı. Erzincan davasına bakan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Bozkurt ve gizli tanıklar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozkurt, Erzincan’da “Kaçma şüphesi yok” diye serbest bırakılınca firar etti. 15 Temmuz sonrasında İzmir’de saklandığı evde kaçarken balkondan düşüp bacağını kırdı ve yakalandı.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Erzincan’da açılan davada Bozkurt’un gizli tanık olmaları için yönlendirdiği Serkan Zirek ve Ahmet Koç’a 23 yıl hapis cezası verildi. Bozkurt ise tahliye edildi. Bozkurt ayrıca, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. 7 Ağustos’ta çıktığı ilk duruşmada “delillerin toplanmış olması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre” nedeniyle adli kontrolle tahliye edildi. Karara itiraz üzerine 3 Eylül 2018’de yeniden tutuklama kararı verildi. Fakat ikinci kez firar ettiği anlaşıldı.

‘KORUNUYOR’

İlhan Cihaner, Bozkurt’un kaçacağı bilindiği halde serbest bırakıldığını ileri sürerek şöyle dedi:

“Erzincan komplosunda rol aldığı halde salıverilmesi şüphe çekiyordu. Kaçacağı açıktı. Doğrusu kritik görevlerde bulunanlar tarafından korunduğunu düşünüyorum. Üzerindeki diplomatik pasaport orjinal ise detaylı soruşturma yapılması gerekir. Bu kadar rahatlıkla yurtdışına çıkıyorsa korunuyordur.”

Avukat Turgut Kazan da Bozkurt’un korunduğunu savunarak şöyle devam etti:

“Kesinlikle koruyorlar. İstisnai olarak yakalandığı oluyor ama söylediklerine bakıp ya korktukları için veya sevdikleri için koruyorlar. Önce Erzincan’da korundu. Tutuklanmadığı için kaçtı. Nasıl olduysa İzmir’de kaçarken yakalandı. Ama ikinci kez korundu. Elimizdeki delilleri sunduğumuz halde Ankara’da da korundu. Adamın Gülen’den aldığı kirli atlet ve imzalı saat devletin kasasında duruyor. Şimdi ne olacak, bilmiyoruz.”