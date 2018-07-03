‘FETÖ’lü boşanmada soyadı kavgası: 'Uğur'umu kullanma

EŞİ Hepşen Uğur’a “FETÖ’den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım” diye protokol imzalatıp tek celsede boşandıktan sonra sevgilisiyle evlendiği iddia edilen tekstilci Hayri Uğur, soyadını kullanmaması için eski eşine dava açtı. Boşandıktan sonra sevgilisiyle evlendiği iddia edilen Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, dava dilekçesinde, onur ve şerefinin rencide edildiğini ve kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü de iddia etti.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, 17 Temmuz 2017’de çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davalı Hepşen Uğur’un eşinin soyadını kullanmasına izin verdi. İddiaya göre çift, boşandıktan sonra Hepşen Uğur eski eşi hakkında dolandırıcılık, sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma gibi iddialarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayri Uğur’un avukatı Tarık Sönmez dava dilekçesinde, “Müvekkilim, 29 yıllık hayat arkadaşının kendisine bu süreçten sonra herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğine dair olan inancı nedeniyle evlilik soyadını kullanmasına izin vermişse de son zamanlarda yaşanan hadiseler ile müvekkilimin inancı temelinden sarsılmıştır.

‘KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ’

Öyle ki müvekkilim dolandırıcı olmakla, sahtekâr olmakla, FETÖ terör örgütüne üye olmakla suçlanmıştır. Suçlamanın ötesinde şeref, onur ve haysiyetini hiçe sayılmıştır. Kamuoyu önünde küçük düşürmüştür. Gelinen bu aşamadan sonra eski eşinin soyadını kullanmasını istememektedir. Hiç kimse kendisini dolandıran, kandıran, türlü sahtekârlıklarla boşanmaya ikna etmekle itham eden eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmek istemez. Davalının ‘Uğur’ soyadını kullanmamasını talep ediyoruz” dedi.