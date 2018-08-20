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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.08.2018 - 07:42, Son Güncelleme:

FETÖ'cüler kurban pazarında!

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FETÖ'cüler kurban pazarında!

Gözünü milletin hayır için kestiği kurbanlara diken FETÖ’nün, örgüt üyelerini öğrenci kılığında kurban pazarlarına saldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri yurt genelinde kurban satış pazarlarında önlem aldı.

FETÖ’nün en önemli gelir kaynaklarından olan kurban paralarına büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramları’nda FETÖ’nün taktiğini deşifre eden güvenlik güçleri yurt genelinde önlem aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatıyla hainlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı. Örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarla örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi. O seri operasyonların görüntülerine ulaşıldı.

FETÖcüler kurban pazarında


TOPLAMANIN ŞİFRESİ 'MAÇ'

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre; FETÖ’cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler an an izlendi. Şüphelilerin tapelerde kurban derilerin ‘gömlek’ veya ‘futbolcu’, derileri toplama faaliyetinin ise ‘maç’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin FETÖ’nün belli olmaması için derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.

FETÖcüler kurban pazarında


‘Futbolcuların masrafları var’

Ahmet Ö.: ”Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var”.

Yalçın E.: “ Çok az olur inanki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamammı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoz çok ekside gidiyoz.

‘Gömlekleri götürdüğümüz yeri basmışlar’

Hainlerin kurban toplama sırasında yaptıkları tapeleri deşifre edildi:

Fatih G.: ”Biz gelcez de abi şöyle bişey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi.”

Fatih G.: ”Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar”

Hamit Ö.: “Abi bu gömlekleri nakit mi alıyormuşuz. Ordan nakit mi alcaz.

Enes K.: “3 liradan fazla diyorlar ama doğru mu?”

FETÖcüler kurban pazarında

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)
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