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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ’cü paravan şirket iddiası

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
FETÖ’cü paravan şirket iddiası

FETO ile mücadele sürerken yeni bir iddia kulisleri karıştırdı. Servetlerini yurtdışına kaçıran bazı FETÖ’cülerin paravan şirketler ve isimler aracılığıyla, paralarını yeniden Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.

MASAK İNCELEMESİ

Bu iddialar, AK Parti içinde üst düzey yöneticilere iletildi. Bu paranın siyasetin yeniden dizaynı için kullanılacağı dillendiriliyor. AK Parti kulislerinde bu bilgilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile paylaşıldığı da belirtiliyor. Yurtdışından yeni yatırımcı konusunda yapılan çağrıların yoğunlaştığı bu dönemde, FETÖ’cülerin bunu fırsat bilerek, yeni şirketler kurdukları iddia ediliyor. Kulislerde, “FETÖ’cülerin yurtdışına kaçırdıkları servetlerini yeniden Türkiye’ye yönlendirdikleri, bazı yeni isimlerle Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yeni şirketler kurdukları” öne sürülüyor.

Ancak parti kurmayları, MASAK’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kara para aklama suçunun araştırılması çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen hem yabancı, hem Türk şirketleri taradığını dile getirdiler. Bu tür paravan şirketlerin, geriye doğru bağlantılarının ortaya çıkarılabileceği dile getiriliyor. İktidar Partisi’nde FETÖ değerlendirmelerinin bir diğerini ise “mücadelenin hızı” oluşturuyor. Özellikle kamudaki kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması konusunda eskisi kadar güçlü bir çalışma yapılmadığı öne sürülüyor. 

 

FETÖ BİLANÇOSU

- 15 Temmuz 2019’da FETÖ darbe girişiminin üçüncü yılında, mücadeleye ilişkin rakamlar açıklanmıştı.

- 32 KHK yayımlandı. Kamu görevinden 125 bin 678 ihraç kararı alındı. 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı. 20 bin dolayında kişi bu sürecin sonunda yeniden görevine iade edildi.

- Mağduriyetler için OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyona 126 bin 200 kişi başvurdu. 77 bin 900’ü sonuçlandırıldı.

- Darbe süreciyle ilgili olarak 500 bini aşkın şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu sanık sayısı 7 bin 650, hükümlü sayısı ise 21 bin 732’ye ulaştı.

Halen FETÖ suçundan 29 bin 382 kişi cezaevinde.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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