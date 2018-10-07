Festivalde 20 bin balık
Fatih Belediyesi ve Kumkapı Derneği (KUMDER) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivali’nde, Kumkapı Meydanı’nda kurulan ızgaralarda 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 kişilik çupra ve levrek 2 bin 500 porsiyon istavrit, 2 bin 500 porsiyon hamsi pişirilerek dağıtıldı.
Festivale katılan İstanbul Valsii Vasip Şahin iki tarafında da deniz bulunan İstanbul’da balığın en iyi şekilde pişirildiğini, en lezzetli ve en estetik biçimde tüketicilere sunulduğunu söyledi. İstanbul’un kurtuluşunun 95’inci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ise artık balıkçılığın daha bilinçli yapılması ve denizlerin temiz tutulması gerektiğini, yersiz ve zamansız avcılık yapılmamasını, avcılık yapılırken balık yuvalarını yıkacak araç ve gereçlerin kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmalarının ardından Şahin ile Suver ızgara başında pişirdikleri balıkları ekmek arasına koyup vatandaşlara dağıttı.
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