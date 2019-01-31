‘Faziletli, erdemli bir davranıştır’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi dün ziyaret etti. Özhaseki’nin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki seçim bürosunda gerçekleşen ve basına kapalı olan ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü.
Bahçeli, çıkışta şunları söyledi:
SİSTEM TEST EDİLECEKTİR
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak, faaliyetlerini yoğunlaştırmak, Türkiye’nin sorunlarını çözümünde kararlı olmalarını sağlamak, yakın bir tarihte yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle millet iradesi nezdinde bir kez daha test edilecektir. Bu test sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok daha güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yönetim şekli olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşması sırasında başlatılmış olan Yenikapı ruhu Cumhur İttifakı anlayışı süresi içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki’dir.
Ziyaretten önce: MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Bahçeli’nin gelişinden önce, seçim merkezine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin tokalaşırken çekilen fotoğrafları asıldı.
ÇOK SAĞLIKLI BİR GÖRÜŞ
(Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa kararı) Sayın Meclis Başkanımız televizyon konuşmasında çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. 18 Şubat’ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren ‘Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim’ ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız.
Geçmişte Binali Yıldırım’a destek verirken aday çıkarmamayı düşünmüştük. Şimdi aynı süreç devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis başkanı adayı olarak takdim ederse Milliyetçi Hareket Partisi o adaya Meclis’te destek verecektir. Bunun A’sı, B’si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle