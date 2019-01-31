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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Faziletli, erdemli bir davranıştır’

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‘Faziletli, erdemli bir davranıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi dün ziyaret etti. Özhaseki’nin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki seçim bürosunda gerçekleşen ve basına kapalı olan ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü.

Bahçeli, çıkışta şunları söyledi:

SİSTEM TEST EDİLECEKTİR

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak, faaliyetlerini yoğunlaştırmak, Türkiye’nin sorunlarını çözümünde kararlı olmalarını sağlamak, yakın bir tarihte yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle millet iradesi nezdinde bir kez daha test edilecektir. Bu test sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok daha güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yönetim şekli olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşması sırasında başlatılmış olan Yenikapı ruhu Cumhur İttifakı anlayışı süresi içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki’dir.

‘Faziletli, erdemli bir davranıştır’

Ziyaretten önce: MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Bahçeli’nin gelişinden önce, seçim merkezine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin tokalaşırken çekilen fotoğrafları asıldı.

ÇOK SAĞLIKLI BİR GÖRÜŞ

(Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa kararı) Sayın Meclis Başkanımız televizyon konuşmasında çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. 18 Şubat’ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren ‘Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim’ ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız.

‘Faziletli, erdemli bir davranıştır’

Geçmişte Binali Yıldırım’a destek verirken aday çıkarmamayı düşünmüştük. Şimdi aynı süreç devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis başkanı adayı olarak takdim ederse Milliyetçi Hareket Partisi o adaya Meclis’te destek verecektir. Bunun A’sı, B’si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz.”

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