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    Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı!

    DHA
    18.06.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Maltepe iskelesinde Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine, faytoncu olduğu öne sürülen kişiler saldırdı. Polis havaya ateş açarak saldırıyı önlemeye çalıştı.

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi.

    Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

    İstanbul'da faytoncular hayvanseverlere saldırdı!Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.
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    Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı

    "209 AT, 10 KAMYONLA İSKELEYE GETİRİLDİ"

    Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, "209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi Adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. Ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darp edilmeye devam edildi. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara zulme son verirler artık" dedi.

    Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı

    "AMACIMIZ SADECE YAŞAM HAKKINA SAYGIYDI"

    Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün ise, "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik. Ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla Adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

    Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, ortalık karıştı

    Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü.

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    Etiketler: saldırı , son dakika , haberler
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