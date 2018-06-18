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    Bir dönem sona eriyor... Detaylar belli oldu

    AA
    18.06.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi. İlk araç önümüzdeki günlerde Kınalıada'da hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

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    • Adalarda elektrikli minibüs dönemi
    • Adalarda elektrikli minibüs dönemi
    • Adalarda elektrikli minibüs dönemi
    • Adalarda elektrikli minibüs dönemi

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

    İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

    Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

    Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

     

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    Etiketler: fayton , son dakika , haberler
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