'Fakülte bahçeleri propaganda yeri değil'

Prof. Saraç, şunları söyledi: “Bir fakülte bahçesinde bir partinin açıklamalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Dekanımızı tanırım, severim. Bu hafta, Anadolu’daki bir üniversitemizde bir başka partinin kampus içerisinde bir faaliyet yapma durumu söz konusu oldu. Sayın rektör iletti, doğru olmadığını düşünüyoruz, dedik. Onlar da partiye iletti. Parti de bundan geri durdu. Bu sürecin idareciler tarafından doğru yönetilir olması lazım. Burada herhangi bir siyasi veya dekana yönelik bir tavır söz konusu değil.”



