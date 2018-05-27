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    'Fakülte bahçeleri propaganda yeri değil'

    EĞİTİM SERVİSİ
    27.05.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CNN Türk canlı yayınında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyareti sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın görevden ayrılmasıyla ilgili konuştu.

    Prof. Saraç, şunları söyledi: “Bir fakülte bahçesinde bir partinin açıklamalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Dekanımızı tanırım, severim. Bu hafta, Anadolu’daki bir üniversitemizde bir başka partinin kampus içerisinde bir faaliyet yapma durumu söz konusu oldu. Sayın rektör iletti, doğru olmadığını düşünüyoruz, dedik. Onlar da partiye iletti. Parti de bundan geri durdu. Bu sürecin idareciler tarafından doğru yönetilir olması lazım. Burada herhangi bir siyasi veya dekana yönelik bir tavır söz konusu değil.”

    Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , YÖK , gazetehaberleri , gündem
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