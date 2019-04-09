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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Faik Öztrak: Yeniden sayıma karşı çıkmadık

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Faik Öztrak: Yeniden sayıma karşı çıkmadık

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak” sözlerine yanıt vererek, “Hissiyata dayalı olarak oyların yeniden sayılmasını talep ediyorsanız, bunun adı açıkca oyun bozanlıktır, kaybetmeyi bilmemektedir, mızıkçılıktır. Seçim sonuçlarını beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Öztrak özetle şunları söyledi: “Bizler hiçbir zaman oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık. Ama oyların yeniden sayımını talep eden itirazın ‘hukuka uygun yapılması gerekir’ dedik. Yasa ‘delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazları incelenmez’ diyor. Biz de ‘sandık başında itiraz etmemişsiniz, bununla ilgili bir itirazın delili yok, bu nedenle de biz itiraza karşı değiliz, bu şekilde yapılan itiraza karşıyız’ diyoruz. Neden kanun böyle demiş, çünkü keyfi itirazlar, mızıkçılık, oyunbozanlık olmasın diye bunu söylüyor. YSK da geçmişte almış olduğu birçok kararda bu hususu açıkça gözetmişti. Nitekim 2014 Mansur Yavaş kararında YSK somut gerekçe yok diyor. Ama bugün aynı YSK bu kararlarını görmezden gelerek seçimin belirsiz itirazlarla uzatılmasına, sandık güvenliğinin tehlikeye düşmesine, geçersiz oyların sayılmasının önünü açarak yol verdi. Bizim itirazımız ve kızgınlığımız da bu.”

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