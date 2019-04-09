Faik Öztrak: Yeniden sayıma karşı çıkmadık
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak” sözlerine yanıt vererek, “Hissiyata dayalı olarak oyların yeniden sayılmasını talep ediyorsanız, bunun adı açıkca oyun bozanlıktır, kaybetmeyi bilmemektedir, mızıkçılıktır. Seçim sonuçlarını beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışmaktadırlar” dedi.
Öztrak özetle şunları söyledi: “Bizler hiçbir zaman oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık. Ama oyların yeniden sayımını talep eden itirazın ‘hukuka uygun yapılması gerekir’ dedik. Yasa ‘delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazları incelenmez’ diyor. Biz de ‘sandık başında itiraz etmemişsiniz, bununla ilgili bir itirazın delili yok, bu nedenle de biz itiraza karşı değiliz, bu şekilde yapılan itiraza karşıyız’ diyoruz. Neden kanun böyle demiş, çünkü keyfi itirazlar, mızıkçılık, oyunbozanlık olmasın diye bunu söylüyor. YSK da geçmişte almış olduğu birçok kararda bu hususu açıkça gözetmişti. Nitekim 2014 Mansur Yavaş kararında YSK somut gerekçe yok diyor. Ama bugün aynı YSK bu kararlarını görmezden gelerek seçimin belirsiz itirazlarla uzatılmasına, sandık güvenliğinin tehlikeye düşmesine, geçersiz oyların sayılmasının önünü açarak yol verdi. Bizim itirazımız ve kızgınlığımız da bu.”
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