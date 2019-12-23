Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi mahkemesi tarafından alınan karara ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun, "Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul’a gönderen, Kaşıkçı’nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zek?sıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.