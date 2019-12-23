Son dakika haberi... Kaşıkçı davasındaki karara tepki yağdı

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasının girişi...

Callamard, Kaşıkçı davasında sanıklar hakkındaki kararın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma, kovuşturma ve yargı sürecindeki “gülünçlüğün” devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukuk kuralları gereği kamuya açık olması gereken duruşmaların kapalı kapılar ardında yapıldığına dikkati çeken Callamard, 18 Suudi yetkilinin ise Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 10 gün boyunca olay yerindeki delilleri ortadan kaldırarak Minnesota Protokolü'ne göre “adaleti engellediklerini” ifade etti.

Uluslararası insani hukuka göre, Kaşıkçı'nın ölümünün yargısız infaz olduğunu ve bundan Suudi Arabistan devletinin sorumlu tutulması gerekirken hiçbir şekilde sorumluluk atfedilmediğini belirten Callamard, Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman gibi cinayete izin veren ve göz yumanlar ile emir komuta zinciri hakkında soruşturma yürütülmediğini kaydetti.

“GÜLÜNÇ BİR KARAR”

Mahkemenin Kaşıkçı cinayetinin kasıtlı değil, kaza olduğuna hükmettiğini ancak katillerin ceseti parçalara ayırdığı ve bunun planlama gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda bu karara varmanın gülünç olduğunu ifade eden Callamard, şu değerlendirmede bulundu:

“Veliaht Prens, bunun kaza olduğunu savunmuştu, hakimin de kimi dinlediği ortada. Tetikçiler idama mahkum edildi, emri verenler ise özgürce dolaştığı gibi, soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler, adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar. Bir gazetecinin öldürülmesinin cezasız kalması politik baskı, yolsuzluk, görevin kötüye kullanılması, propaganda ve hatta uluslararası suçları ortaya koyuyor ve bunların hepsi Cemal Kaşıkçı cinayetinde mevcut.”

İNGİLTERE: ROLÜ OLAN HERKESTEN HESAP SORULMALI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olan herkesten hesap sorulmasını talep etti.



Raab, Suudi Arabistan'da mahkemenin Kaşıkçı davasında hükme varmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Raab, "Kaşıkçı'nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli." ifadesini kullandı.

Dominic Raab, İngiltere'nin, idam cezası uygulanmasını kınadığı da belirtti.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISINDAN TEPKİ

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı davasında alınan kararla olayın hızlı bir şekilde kapatılmasının ve bilgisi olanların idam edilerek susturulmasının amaçlandığını söyledi.



Cengiz, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesince alınan kararı değerlendirdi.

Herhangi bir yargı süreci işletilmeden karar alındığını, sanıkların ifadelerinin gizli tutulduğunu kaydeden Cengiz, "Böylesine rastgele karar kesinlikle kabul edilmez ve hukuka aykırı. Aynı zamanda bu kararlarla, olayın hızlı bir şekilde kapatılmasının amaçlandığını da düşünüyorum." dedi.

İdamların infazı durumunda cinayetle ilgili bilgisi bulunanların susturulacağını kaydeden Cengiz, kararda emri kimin verdiğine değinilmediğine işaret etti.

Cengiz, "Kararda 15 aydan beri sorulan 'neden bu iş yapıldı', 'emri kim verdi' ve 'ceset nerede' sorularına cevap verilmiyor. Kararın kabul görebilmesi için bunların cevaplarının açıklanması gerekiyor. Bu sorulara cevap verilmeden insanlara ceza verilmesini anlamak mümkün değil. Kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuştu.

Adaletin sağlanması için uluslararası kamuoyundan harekete geçmesini isteyen Cengiz, "Bu hükümleri asla kabul etmemeleri gerekiyor. Ayrıca ilgili ülkeye yapılabilecek en büyük siyasi baskının uygulanmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

5 İDAM KARARI

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltmedi. Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.