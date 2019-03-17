Fahrettin Altun: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, "Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir" dedi.
Altun takipçileriyle paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.
Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar.
Her yola başvuruyorlar.
Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir.
Nokta!
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