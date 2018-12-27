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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.12.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Faciaya kıl payı!

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde köy yolunda 150 metrelik uçuruma yuvarlanan tır, dereye düşmesine metreler kala çamurlu toprağa saplanarak durdu. 2 gündür uçurumdan kurtarılamayan tırın bulunduğu alan ise havadan görüntülendi.

Olay Gölcük ilçesine bağlı Siretiye Mahahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. idaresindeki 14 DM 683 dorse plakalı tır, Ümmiye Mahallesi’nde bulunan fabrikadan aldığı sular ile dönüş yoluna geçti. Toprak yoldan ilçe merkezi istikametine ilerleyen tır, Siretiye Mahallesi mevki'inde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan aşağıya düşen tır, dereye metreler kala çamura saplanarak durabildi. Tır sürücüsü H.K. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan sürücü 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi. 

Uçuruma devrilen tır 2 gündür kurtarılamadı 

İhbar üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından tırı uçurumdan kurtarmak için olay yerine 2 adet vinç gönderildi. 2 gündür bulunduğu yerden kurtarılamayan su yüklü tırın, vinçler yardımıyla kurtarılma çalışmaları sürüyor. 

Uçurumdaki tırı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi 

Öte yandan 2 gündür uçurumda kurtarılmayı bekleyen tırın düştüğü uçurum havadan görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen vinç ve kurtarma ekiplerinin dereye düşmesine metreler kala duran tırı kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü görülüyor. 

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