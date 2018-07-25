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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İsmail SAYMAZ
25.07.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

Facia treninde fazla yolcu çıktı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Facia treninde fazla yolcu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı facianın yaşandığı trende koltuk sayısından fazla yolcu bulunduğu ortaya çıktı.

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  • Çorluda tren kazası... Tren kazasından yürek yakan görüntüler...
  • Çorluda tren kazası... Tren kazasından yürek yakan görüntüler...
  • Çorluda tren kazası... Tren kazasından yürek yakan görüntüler...
  • Çorluda tren kazası... Tren kazasından yürek yakan görüntüler...
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563 BİLET SATILMIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaza sonrası Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trende “6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel vardı” açıklamasını yapmıştı. Bir gün sonra yazılan kaza tutanağına göre, vagonların 60’ar kişilik olduğu vurgulandı. 360 kişilik yer bulunan tren için 563 biletin satıldığı, 393 biletin Muratlı’ya gelmeden kondüktör tarafından kontrol edildiği ifade edilen tutanakta, personelin faciadan 22 dakika önce mobil bilgi sistemine girdikleri aşırı yolcu bulunmasıyla ilgili veri de anlatıldı.

Facia treninde fazla yolcu çıktı


AYAKTA YOLCULUK

Trenin saat 17.12’de Muratlı’dan hareket ettiği, 90-110 km hız aralığında seyrettiği belirtilen tutanakta şöyle denildi: “Saat 16.52 itibarıyla trende yer adedinden fazla yolcu vardır ibaresiyle mobil bilgi sistemine veri girişi yapıldığı, 16.50 itibarıyla hafta sonu olması ve yolcunun kalabalık olması nedeniyle istasyon ve duraklarda yolcuların emniyetli inip binmelerini sağlamak amacıyla normalden fazla duruş yapılmaktadır ve bunun da tehire neden olduğunun sisteme girildiği tespit edilmiştir.”

Bir TCDD yetkilisinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, trende kapasitenin üzerinde, 450’ye yakın yolcu vardı ve bir kısmı ayakta seyahat ediyordu. Koltuklar numarasız olduğu ve istasyonlarda bilet kesilmediği için kondüktörler trende bilet satışı yapıyordu.

Facia treninde fazla yolcu çıktı

‘ÖNLENEBİLİRDİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve 5 milletvekilinin hazırladığı raporda, tren yolu ve menfez yapımında mühendislik kurallarının hiçe sayıldığı, denetimin asgari seviyeye çekildiği, 24 insanın önlenebilir sebeplerle can verdiği ileri sürüldü. Halkalı-Muratlı arasında 6 Temmuz’da yapımı planlanan menfez bakım ve taş duvar ihalesinin ödeneklerin tahsisi geciktiği için iptal edildiği hatırlatılan raporda, “Bakımın geciktirilmesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz” denildi.

ARAŞTIRMA REDDEDİLDİ

TBMM’de dün İYİ Parti’nin Çorlu’daki tren kazasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, bu kazanın doğal afet ve kaderle açıklanamayacağını ifade etti. Öngörülebilir ve önlenebilir tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirten Bal, “Basit mühendislik hatalarına dayalı ölümcül kazaların yaşanması, bilime, mühendisliğe, liyakata önem vermeyen bir anlayışın ayıbı olarak ülkemizde sık sık ortaya çıkmaktadır” dedi. İYİ Parti’nin önerisi oylama sonucu reddedildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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