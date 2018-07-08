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    Çorlu'da tren devrildi... Yürek yakan görüntüler...

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Trende ilk bilgilere göre 362 yolcu bulunuyordu.

    DHA - AA - İHA
    08.07.2018 - 18:44 | Son Güncelleme:
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    Çorluda tren devrildi... Yürek yakan görüntüler...Next

    Edirne’den İstanbul’a giden 362 yolcu, 6 personel bulunan tren, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında raydan çıktı. Kazada en az 10 yolcu hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

    Etiketler: tren kazası , son dakika , istanbul
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