Çorlu'da tren devrildi... Yürek yakan görüntüler...
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Trende ilk bilgilere göre 362 yolcu bulunuyordu.
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