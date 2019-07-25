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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.07.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı

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FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran zanlı, başkent polisince eğlence mekanına düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık iki yıldan beri 57 ayrı suçtan aranan şüpheli, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verirken hakkındaki suçlamalara ilişkin "Ne yapayım, onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki" dedi. Zanlının internetten verdiği ilanlarla dolandırdığı kişiler arasında farklı illerde görevli asker ve emniyet personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıldan bu yana 57 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uğur E'nin peşine düştü.

Facebook ve Instagram hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren Uğur E'nin FaceApp uygulaması ile oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullandığı, bu sayede ağına düşürdüğü kişilerin güvenini kazandığı belirlendi.

İnternette yayımladığı ilanlarda inşaat malzemeleri ve konteynerler ile asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler sattığını belirten ve bu ürünlere ilişkin sahte fotoğraflar kullanan Uğur E'nin farklı illerde görevli birçok asker ve emniyet personelini de dolandırdığı tespit edildi.

Aralarında Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin de bulunduğu birçok kişiden "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında banka havalesi ile para alan Uğur E'nin izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

FACEAPP DOLANDIRICISINI "TÜRKÜ" ZAAFI YAKALATTI

Zanlının, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu ve dolandırıcılıktan elde ettiği parayı türkü söylenen bar ve eğlence mekanlarında harcadığını belirleyen ekipler, Uğur E'nin izini buldu.

Uğur E'nin türkü dinlemek için eğlence mekanına gittiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Zanlı, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verdi.

Şaşkınlık yaşayan Uğur E, hakkındaki suçlamaları öğrenince "Vallahi ben yapmadım, başkasıyla karıştırıyor olmayasınız." dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur E'nin bekçilik yaptığını, ekmeğinin peşinde ve suçsuz olduğunu, aranmasının bulunmadığını söylediği, daha sonra suçunu itiraf ederek, "Ne yapayım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki." dediği öğrenildi.

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