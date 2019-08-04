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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

F-35’in yerli füzesi İHA’da kullanılacak

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
F-35’in yerli füzesi İHA’da kullanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE’nin Roketsan’la birlikte ürettiği ve ilk kez F-35’te kullanılan yerli seyir füzesi SOM-J’nin Akıncı İHA’da da kullanılabileceğini söyledi. Antalya Saklıkent’te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayan Bakan Varank şu bilgileri verdi:

UZAY AJANSI KADROSU

“Türkiye Uzay Ajansı’nın kadrosunda akademiden, bürokrasiden ve girişimcilerimizden isimler var. Hepsi uzay alanında görevlerde bulunmuş uzman kişiler. Yurtdışında çok önemli başarılar kazanmış bilim insanlarımız da kadroda. Yönetim kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız atayacak. Uydu ve uzayla ilgili çalışmalar tek elden, tek bir kurumun koordinasyonunda yürütülecek. Tek elden derken tabii ki Türkiye’de çok önemli kurumlarımız var. Mesela TAI’nin bugüne kadar elde ettiği yetkinlikleri, kabiliyetleri; Uzay Ajansı’yla o işleri biz yerine getirmeyeceğiz. Ama bu kabiliyetler özellikle ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde Uzay Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Yine TAI yaptığı işe devam edecek. Belki TAI’nin çıkması gereken alanlar varsa onları Uzay Ajansı sahiplenip yapacak. Uzay Enstitüsü’nün yaptığı faaliyetler var, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yaptığı işler var. TÜRKSAT’ın yaptığı işleri de, bunların hepsinin koordinasyonunu Uzay Ajansı yapmış olacak.”

İLK UÇUŞ 2-3 AY İÇİNDE

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığının hatırlatılması ve TÜBİTAK SAGE ile ROKETSAN’ın F-35 için geliştirdiği yerli seyir füzesi SOM-J’nin durumunun sorulması üzerine de şunları söyledi: “Milli muharip uçakta da kullanabiliriz.
Şimdi biliyorsunuz BAYKAR’ın geliştirdiği Akıncı İHA’sı var, bu İHA bir F-16’nın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J’yi çok rahat bir biçimde Akıncı’ya entegre edip onun üstünden kullanabiliriz. Bu kabiliyetin kazanılmış olması önemli. Bu tarz bir seyir füzesini dünyada iki ülke geliştirdi şu anda. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler eğer bu tip bir seyir füzesi almak isterlerse biz program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz. Çünkü bu bir pazar, eğer rekabetçiyseniz başka birinden değil de gelip sizden alabilir.”

Varank, Akıncı İHA ile SOM-J füzesinin entegrasyon sürecinin başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili soruya da “Önce uçması lazım. Ama çok hızlı çalışıyorlar, aslında o entegre edilecek mühimmatların çalışmaları da yürüyor, 2-3 ay içinde ilk uçuşu yapmayı planlıyorlar” yanıtını verdi.

Yıldız gözlemi

F-35’in yerli füzesi İHA’da kullanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Saklıkent Ulusal Gözlemevi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Hedef 50 bin teknoloji yıldızı

VARANK çocukların bilime yönlendirilmesi konusunda “Çocuklarımızın yetişirken bilimle, teknolojiyle tanışmasını istiyoruz, bu alanlara onları yönlendirmek istiyoruz. Bu alanlarda kabiliyeti olan çocuklarımızın gerçekten derinleşerek adeta bir teknoloji yıldızı haline gelmelerini istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek” dedi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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