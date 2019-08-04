F-35’in yerli füzesi İHA’da kullanılacak

UZAY AJANSI KADROSU

“Türkiye Uzay Ajansı’nın kadrosunda akademiden, bürokrasiden ve girişimcilerimizden isimler var. Hepsi uzay alanında görevlerde bulunmuş uzman kişiler. Yurtdışında çok önemli başarılar kazanmış bilim insanlarımız da kadroda. Yönetim kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız atayacak. Uydu ve uzayla ilgili çalışmalar tek elden, tek bir kurumun koordinasyonunda yürütülecek. Tek elden derken tabii ki Türkiye’de çok önemli kurumlarımız var. Mesela TAI’nin bugüne kadar elde ettiği yetkinlikleri, kabiliyetleri; Uzay Ajansı’yla o işleri biz yerine getirmeyeceğiz. Ama bu kabiliyetler özellikle ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde Uzay Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Yine TAI yaptığı işe devam edecek. Belki TAI’nin çıkması gereken alanlar varsa onları Uzay Ajansı sahiplenip yapacak. Uzay Enstitüsü’nün yaptığı faaliyetler var, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yaptığı işler var. TÜRKSAT’ın yaptığı işleri de, bunların hepsinin koordinasyonunu Uzay Ajansı yapmış olacak.”

İLK UÇUŞ 2-3 AY İÇİNDE

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığının hatırlatılması ve TÜBİTAK SAGE ile ROKETSAN’ın F-35 için geliştirdiği yerli seyir füzesi SOM-J’nin durumunun sorulması üzerine de şunları söyledi: “Milli muharip uçakta da kullanabiliriz.

Şimdi biliyorsunuz BAYKAR’ın geliştirdiği Akıncı İHA’sı var, bu İHA bir F-16’nın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J’yi çok rahat bir biçimde Akıncı’ya entegre edip onun üstünden kullanabiliriz. Bu kabiliyetin kazanılmış olması önemli. Bu tarz bir seyir füzesini dünyada iki ülke geliştirdi şu anda. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler eğer bu tip bir seyir füzesi almak isterlerse biz program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz. Çünkü bu bir pazar, eğer rekabetçiyseniz başka birinden değil de gelip sizden alabilir.”

Varank, Akıncı İHA ile SOM-J füzesinin entegrasyon sürecinin başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili soruya da “Önce uçması lazım. Ama çok hızlı çalışıyorlar, aslında o entegre edilecek mühimmatların çalışmaları da yürüyor, 2-3 ay içinde ilk uçuşu yapmayı planlıyorlar” yanıtını verdi.

Yıldız gözlemi





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Saklıkent Ulusal Gözlemevi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Hedef 50 bin teknoloji yıldızı

VARANK çocukların bilime yönlendirilmesi konusunda “Çocuklarımızın yetişirken bilimle, teknolojiyle tanışmasını istiyoruz, bu alanlara onları yönlendirmek istiyoruz. Bu alanlarda kabiliyeti olan çocuklarımızın gerçekten derinleşerek adeta bir teknoloji yıldızı haline gelmelerini istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek” dedi.