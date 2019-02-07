F-16’lara SPEWS-2 koruması
F-16 savaş uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-2 Elektronik Harp (EH) Kendini Koruma Sistemi’ne yönelik tüm testler başarıyla tamamlandı.
Şu ana kadar 21 adet F-16’ya takılan sistem, füzenin yaydığı radar sinyallerini algılayıp, pilota uyarı verirken, uçağı da farklı yerde gösteriyor. Aynı zamanda, bu füzelere karşı özel olarak programlanmış karşı tedbir sinyalleri de göndererek, füzenin karıştırılmasını sağlıyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda yakın hava desteği ve benzeri görevlerde kullanılan F-16 uçakları, yeni sistemle radar güdümlü füze tehditlerine karşı daha güvenli görev yapabilecek.
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