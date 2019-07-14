Eygi’ye son görev
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.
Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi. İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Yüksel Mansur Kılınç da Kılıçdaroğlu’nu temsilen cenazeye katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan, Eygi’yi ilk tanıdığı yerin Babıali’deki Bedir Yayınevi olduğunu belirterek “Kalemin yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de estetik anlayışıydı. Müslüman’ın estetiğine çok dikkat etmesini ifade ederdi. İbrahim Kalın Bey’i son olarak yine kendisine gönderdiğimde, malum zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Külliye’deki kütüphaneye hibe etti” dedi. Eygi’nin cenazesi, Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi. Erdoğan, defin töreninden sonra Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı dün ayrıca Dolmabahçe Ofisi’nde, hacca gitmek için Londra’dan yola çıkan bisikletli grupla bir görüşme gerçekleştirdi.
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