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    Son dakika: Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı! Kıskaca alındılar…

    GİRESUN (İHA)
    10.07.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı. Bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı.

    Giresun’un Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri İHA’lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürdürürken, operasyonlar Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin dün şehit düştüğü kırsal alanda yoğunlaştı. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtiliyor.

    PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Tunceli ve Diyarbakır’dan kalkan Kobra Helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek vermesi beklenirken, bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı.

    Bölgede ise yayla sakinleri biran önce operasyonların sonuçlanmasını ve artık rahat bir nefes almak istediklerini dile getirirken, yayla sakinlerinden Bilal Kaplan, “Yetkililerimize duyurmak istiyoruz biran önce operasyon olmasını istiyoruz, bizi de bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyoruz. Artık terörün bitmesini istiyoruz” dedi.

    Bir başka yayla sakini Şaban Kaplan ise “Bu olay biran önce temize çıkmasını istiyoruz. Helikopterler gelecekti bize ‘evden çıkmayın, ormanlık alana girmeyin’ uyarısında bulundular. Şehidimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

    Son dakika: Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı Kıskaca alındılar…

    Etiketler: son dakika
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