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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Evlat katili babadan kan donduran ifade

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Evlat katili babadan kan donduran ifade

Kızını uykusundayken katledip içtiği ilaçlarla intihara teşebbüs eden Kadir Tatar hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tatar ifadesinde ise kızını neden vurduğunu şoke eden sözlerle açıkladı.

Adana’da önceki gün 52 yaşındaki Kadir tatar gece yarısı uyuyan 18 yaşındaki kızı Tuğçe’yi pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından oğlunu arayarak ‘yanlışlıkla Tuğçe’yi vurdum ben de ilaç içtim’ demişti. Cani baba hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken kızını “erkeklerle gezmesinden rahatsız olduğu” için öldürdüğünü iddia etti. Kadir Tatar ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı baba adliyeye çıkarılırken, bir basın mensubunun "Kızınızı vurduğunuz doğru mu?" sorusuna ise argo kelime kullanarak cevap verdi.

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Kızını uyurken öldürmüştü! O babayla ilgili yeni gelişme

Evlat katili babadan kan donduran ifade


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