Adana'da korkunç cinayet! Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı...
Adana’nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki Tuğçe Tatar uykusunda korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili ise babasıydı. Cani baba, cinayetin ardından oğlunu arayarak Tuğçe'yi yanlışlıkla vurduğunu anlattı...
Korkunç cinayet; Tavşantepe Mahallesi'nde üzerindeki bir evde meydana geldi. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü.
OĞLUNU ARADI: YANLIŞLIKLA VURDU
İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.’ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.’yi gözaltına aldı.
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