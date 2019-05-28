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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Evine ekmek getiren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı

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Evine ekmek getiren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı

Bursa'da aldığı ekmeği eşine vermek isteyen görme engelli komşularını bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı. Eşinin balkondan sarkıttığı sepete ekmek koyarken bıçaklanan adam, zanlıyı tanımadığını söyledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a (55) sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kul hastanede tedavi altına alınırken zanlı Morçiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra Morçiçek hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Morçiçek ilk duruşmaya Adlı Tıp Kurumu'nda olduğu gerekçesi ile katılmazken mağdur olan Hüsamettin Kul ile eşi Selime Kul duruşmada hazır bulundu.

Olay, günü yaşananları anlatan Hüsamettin Kul, zanlıyı tanımadığını belirterek, "Ekmek aldım, eşime pencereden sepet sarkıtmasını söyleyip beklemeye başladım. Eşim sepeti sarkıtınca ekmeği içine koydum. Eşim sepeti yukarı çekerken bir anda biri bana saldırmaya başladı. Arkamdan saldırdığı için kim olduğunu anlamadım. Birden çok bıçak darbesi aldım daha sonra fenalaştım. Olanları tam olarak hatırlamıyorum ama bana saldırdığını öğrendiğim kişiyi tanımıyorum" dedi.

Duruşmada ifade veren Selime Kul ise eşine saldırı anını gördüğünü ifade ederek zanlının kendisini de tehdit ettiğini kaydetti. Selime Kul ifadesinde, "Eşimin sepete koyduğu ekmeği yukarı doğru çekerken zanlı kaldıkları apartmanın kapısından çıktı. Elinde bıçak vardı yüzünü kapatmıştı. Elindeki bıçağı görünce ne yapacak diye takip etmeye başladım. Önce sağa sola baktı sokakta kimse yoktu. Daha sonra eşime yaklaşarak elindeki bıçakla eşime vurmaya başladı. O anları gördüm ve şok geçirdim. Sadece pencereden 'İmdat, eşimi öldürecek eşimi kurtarın' diye bağırdım. Benim sesimi duyan kahvede oturanlar çıkıp eşime baktı. Zanlı o sırada kaçarak evlerine girdi ve mutfaklarının penceresine çıktı. Elinde tiner ve bıçak vardı. Aşağıya bakarak 'Bırakmadınız ki onu bir de bu tinerle yakacaktım. İsterse eşi gelsin onu da öldürürüm. Sen dua et seni öldürmedim' diyerek beni tehdit etmeye başladı. Daha sonra eşimi gelen ambulansla hastaneye götürdük. Zanlıyı tanıyorum ama daha önce hiç konuşmadım. Bizim karşı apartmanda oturuyorlar annesi ile merhabalaşırdık. Şikayetçiyim gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi, zanlının savunmasının alınması ve tanıkların dinlenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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