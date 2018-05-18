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    Ev sahibini tartaklayıp 1500 dolarlık köpeği çaldı

    Çağlar ÖZTÜRK/ DHA
    18.05.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Adana'da kasklı bir kişi, kapısın çaldığı evde Fahri Naci Özgür'ü (63) tartaklayıp, içeride bulunan 1500 dolar değerindeki Fransız Bulldog cinsi köpeği alarak kendisini bekleyen motosikletli arkadaşıyla kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda başında kask bulunan bir kişi, Fahri Naci Özgür'ün kapı zilini çaldı. Evde yalnız olan Fahri Naci Özgür, kapıyı açınca, kasklı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Özgür'ü tartaklayıp eve girerek oturma odasındaki Fransız Bulldog cinsi 'Herkül' adlı köpeği aldı. Bu sırada köpek, şüphelinin elini ısırdı. Özgür ise bağırarak komşularından yardım istedi. Kasklı saldırgan, köpekle birlikte hızla evden ayrılarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binip kaçtı.

    Yere düşüp başını betona vuran Özgür, önce eşi Nilgün Özgür'ü, ardından polisi aradı. Olay sırasında komşu ziyaretinde bulunan Nilgün Özgür, eve geldi. Şoke olan Nilgün Özgür, evin içerisinde dolaşarak, "Oğlumun adını söyleyip, 'köpeği aşıya götüreceğiz' demişler. Motosiklet kasklı saldırgan, eşimi itekleyip köpeği almış" dedi.

    Gasp Büro Amirliği ekipleri Fahri Naci Özgür ve komşularının ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganın apartmana girişi ve köpekle çıkışının güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. 

    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: adana , hırsız , köpeği çaldı , gündem
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