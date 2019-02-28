EskiÅŸehir'de dev operasyon
EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi uyuÅŸturucu operasyonunda atÄ±l vaziyetteki yer altÄ± tÃ¼nelinde 182 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n esrar maddesini EskiÅŸehir kÄ±rsal alanlarÄ±nda yetiÅŸtirdikleri ve piyasaya sÃ¼rmek istedikleri tespit edildi.
YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda sÃ¶z konusu uyuÅŸturucu maddelerin piyasaya sÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce ele geÃ§irilmesi ve kentte UyuÅŸturucu Madde Ticareti yapan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve jandarma ekipleri ile birlikte 9 ayrÄ± noktada yapÄ±lan aramalarda 6 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.
GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, polis ve jandarma ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aramalar sonucunda, yenisi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in atÄ±l vaziyetteki kapalÄ± sulama kanalÄ± iÃ§erisinde, yer altÄ±nda birbirine baÄŸlÄ± tÃ¼nellerin iÃ§ tarafÄ±na gizlenmiÅŸ 17 farklÄ± boyuttaki varillerde toplam 181,944 kilogram esrar ile 1 adet 9 milimetre Ã§apÄ±nda tabanca ve 45 adet mermii 2 adet av tÃ¼feÄŸi ve 14 adet fiÅŸek, 2 adet kurusÄ±kÄ± tabanca, suÃ§ geliri olduÄŸu deÄŸerlendirilen 52 bin 400 TL ile 50 euro ve 2 adet terazi ele geÃ§irildi.
Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerden 4'Ã¼ UyuÅŸturucu Madde Ticareti Yapmak suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s ise emniyetteki iÅŸlemleri sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
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