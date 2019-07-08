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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.07.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası

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Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Hüseyin Güngör Babacan ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Hakimlik mesleğine girmesinden itibaren örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, sorumlusu olduğu gruba örgüt talimatlarını ilettiği, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen Babacan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Karar

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Sanık Hüseyin Güngör Babacan'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Babacan'ın cezasında, daha önceki duruşmalardaki tavırları ve heyete yönelik "Nasılsa sizi yargılayacağız" şeklindeki sözleri nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanmadığı açıklandı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Ses kaydı ele vermişti

Önceki duruşmalarda, darbe girişiminden 4 gün sonra Digitürk aboneliğini neden iptal ettirdiği sorulan sanık Hüseyin Güngör Babacan, ailesinin başka bir adrese taşınması nedeniyle aboneliğini iptal ettiğini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, iptal talebiyle ilgili ses kaydı bulunduğunu belirterek, duruşma sırasında sanığın talebiyle ses kaydı dinletmişti. Ses kaydında Babacan'ın, Digitürk görevlisinin "İptal nedeninizi öğrenebilir miyim?" sorusuna "Bazı kanalları kapatmanız." yanıtını verdiği duyulmuştu.

Heyeti tehdit etmişti

Hüseyin Güngör Babacan, bir başka duruşmada da reddi hakim talebinde bulunmuş, bu talebinin kabul edilmemesi üzerine, mahkeme heyetiyle tartışmıştı. Sanık Babacan, bu tavırları nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetine "Nasıl olsa sizi yargılayacağız." tehdidinde bulunmuştu.

 

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