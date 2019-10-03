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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
03.10.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ertuğrul'a hapis cezası

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Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ertuğrul'a hapis cezası

‘Balyoz’, ‘Devrimci Karargah’ gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen "Balyoz", "Devrimci Karargah" gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.     

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ertuğrul ile avukatı katıldı.     

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.     

Savcı Keleşoğlu, 20 Haziran'da verilen mütalaayı hatırlatarak, Ertuğrul'un "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.     

Ertuğrul, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.     

Meslek hayatı boyunca hiçbir makam, mevki, cemiyet, cemaat, kişi ve siyasiden emir, talimat almadığını öne süren Ertuğrul, görev yaptığı sürede dosyalardaki bilgilere, belgelere göre karar verdiğini savundu.     

Sanık Ertuğrul, daire başkanlığı yetkilerini kimseye devretmediğini, devletin güvenliğiyle ilgili dosyaların temyiz incelemesinde de "hatır ve gönül işi" yapmadığını iddia etti.     

Dairede görevli hakim ve üyelerin seçilmelerinde herhangi bir telkin ve tavsiyesinin bulunmadığını, müzakereler dışında bir araya gelmediği bu kişilerin görüş ve düşüncelerini sorgulamadığını ileri süren Ertuğrul, FETÖ'nün gizliliğe önem veren örgüt olduğunu söyledi.     

FETÖ'nün yapısının bilimsel, teknik araştırmalarla darbe girişiminden sonra ortaya çıkabildiğini belirten Ertuğrul, "Gizliliği esas alan, bugüne kadar bildiğimiz klasik örgütlerden çok farklı bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu nereden bilebilirdim?" dedi.     

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007'de verdiği kararda, Fetullah Gülen'in beraati için birçok kişinin yarıştığını, kendisinin ise buna katılmadığını aktaran Ertuğrul, Yargıtay üyesi olmak için kimsenin önünde eğilmediğini belirtti.     

Ertuğrul, "Ben örgüte hiçbir zaman sempati duymadım, ilgi de göstermedim. İtici ve antipatik gördüğümü açıkça dile getirdim. Bunu şimdi kimse cesaret edip söyleyemiyor. Vicdanım rahat. FETÖ'ye bilerek veya bilmeyerek sempati duymadım, yardım, yataklık etmedim." ifadesini kullandı.     

Beraatini isteyen sanık Ertuğrul ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.     

KARAR     

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.      

Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerindeki indirim uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını da kararlaştırdı.      Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.     

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