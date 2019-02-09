Eski sevgilisi olan yengesine cinsel saldırıdan jokeye 20 yıl
ÜNLÜ jokey Uğur Polat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, N.P. (24) ile bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı.
N. P., 14 Kasım 2014’te Uğur Polat’ın ağabeyi Nadir Polat’la evlendi. 2016’da gezmek için İstanbul’a gelen N.P., davet üzerine Uğur Polat’ın evine gitti. Bu sırada Polat’ın maske takan arkadaşları Sercan Çeltik ve Tacettin Günaydın, genç kadının ağzını kapatıp ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı. Odaya gelen Uğur Polat, N. P.’ye tecavüz etti. Polat daha sonra el ve ayaklarını çözdüğü kadınla birlikte dışarı çıktı. Fırsatını bulan N.P. kaçarak polisi aradı. Polis genç kadını sokakta buldu. Hastanede muayene edilen genç kadın, Uğur Polat ve seslerinden tanıdığı Çeltik ve Günaydın’dan şikâyetçi oldu.
‘KENDİ RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK’
Gözaltına alınan jokey yengesiyle rızası dahilinde birlikte olduğunu söyledi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada da kendisine iftira atıldığını savundu. N.P. ise İzmir’den mahkemeye kendi el yazısıyla bir dilekçe göndererek şikâyetinden vazgeçti. Mahkeme, Uğur Polat’ı ‘cinsel saldırı’dan indirimle 15 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan ise 5 yıl hapse mahkûm etti. Diğer iki sanık da ‘cinsel saldırı suçuna yardım’dan 5’er yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’dan da 5’er yıl hapse çarptırıldı. Sanıklar duruşma salonundan cezaevine gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle