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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eski sevgilisi olan yengesine cinsel saldırıdan jokeye 20 yıl

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Eski sevgilisi olan yengesine cinsel saldırıdan jokeye 20 yıl

ÜNLÜ jokey Uğur Polat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, N.P. (24) ile bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı.

N. P., 14 Kasım 2014’te Uğur Polat’ın ağabeyi Nadir Polat’la evlendi. 2016’da gezmek için İstanbul’a gelen N.P., davet üzerine Uğur Polat’ın evine gitti. Bu sırada Polat’ın maske takan arkadaşları Sercan Çeltik ve Tacettin Günaydın, genç kadının ağzını kapatıp ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı. Odaya gelen Uğur Polat, N. P.’ye tecavüz etti. Polat daha sonra el ve ayaklarını çözdüğü kadınla birlikte dışarı çıktı. Fırsatını bulan N.P. kaçarak polisi aradı. Polis genç kadını sokakta buldu. Hastanede muayene edilen genç kadın, Uğur Polat ve seslerinden tanıdığı Çeltik ve Günaydın’dan şikâyetçi oldu.

‘KENDİ RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK’

Gözaltına alınan jokey yengesiyle rızası dahilinde birlikte olduğunu söyledi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada da kendisine iftira atıldığını savundu. N.P. ise İzmir’den mahkemeye kendi el yazısıyla bir dilekçe göndererek şikâyetinden vazgeçti. Mahkeme, Uğur Polat’ı ‘cinsel saldırı’dan indirimle 15 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan ise 5 yıl hapse mahkûm etti. Diğer iki sanık da ‘cinsel saldırı suçuna yardım’dan 5’er yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’dan da 5’er yıl hapse çarptırıldı. Sanıklar duruşma salonundan cezaevine gönderildi.

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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