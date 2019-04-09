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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
09.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya böyle getirildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

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  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankaraya böyle getirildi
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankaraya böyle getirildi
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankaraya böyle getirildi
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankaraya böyle getirildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Bursa'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.

Bu arada soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtilmiş, gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edilmişti.

 

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