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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.11.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

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Eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Adana Milletvekili Ziyaeddin Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yağcı'nın naaşı kentteki özel bir hastaneden alınarak merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Yağcı'nın naaşı cenaze töreni için merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.  İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yağcı'ya Allah'tan rahmet diledi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ileten Çelik, şöyle konuştu: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Bugün merhum Yağcı'nın cenaze namazını kılarken, bir merhum ve merhumenin cenaze namazını da kılıyoruz. Onların da ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ziyaeddin Bey buradaki cemaatin de gösterdiği gibi Adana'nın her kesimi tarafından sevilen, insanımızın her kesimine dokunmuş, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmış müstesna bir insandı.

Hayır için siyaset yapan, iyilik için ticaret yapan iyi bir iş adamı ve iyi bir siyasetçiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin yol arkadaşı olarak da kendisini iyi tanırdı. Bütün Adanalılara, bütün sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." 

Çelik'in konuşmasının ardından Yağcı'nın naaşı toprağa verildi. 

Törene, Yağcı'nın eşi Sebahat Yağcı, oğulları Mehmet Ali, Aydın, Enes ve Mustafa Yağcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, partililer, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve çok sayıda partili katıldı. 

Ziyaeddin Yağcı 

1945 yılında Sivas'ta doğan Yağcı, AK Parti Kurucu Üyesi'ydi. Bir süre AK Parti Adana İl Başkanlığı yapan Yağcı, 22. Dönem AK Parti Adana Milletvekilli olarak parlamentoda yer almıştı. 

Yağcı evli ve dört çocuk babasıydı. 

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