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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
20.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Eski koca çılgına döndü! Önce eski eşini bıçakladı sonra...

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BURSA'da, Suriye uyruklu İbrahim A. (48), boşandığı eski eşi Khouloud'yi B.'yi (41) barışmaya ikna edemeyince başından ve kolundan bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, polisten kaçmak isteyen İbrahim A., yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla boğazını kesti. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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  • Eski koca çılgına döndü
  • Eski koca çılgına döndü
  • Eski koca çılgına döndü
  • Eski koca çılgına döndü
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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Bursa Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce boşandığı eşinin evine giden İbrahim A. (48), barışmak istedi. Eşi Kholoud B. teklifi geri çevirince, yanında getirdiği bıçağı belinden çıkaran İbrahim A. tehditler savurmaya başladı.

Daha sonra bıçak ile karısını ensesinden yaralayan İbrahim A., polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak için adliyeye doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis önce olayın gerçekleştiği adrese giderek yaralı kadını buldu.

Olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi tedavi altına alındı.

Yürüyerek adliyenin önüne gelen İbrahim A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere de teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A., yapılan tüm ikazlara rağmen bıçak ile boğazını kesti.

Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eski eşler aynı hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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