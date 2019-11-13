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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
13.11.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Eski imamın film gibi oyunu! Evlendireceği kadın sevgilisi çıktı...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eski imamın film gibi oyunu! Evlendireceği kadın sevgilisi çıktı...

Sahte senet iddiası ile iki kişi hakkında açılan dolandırıcılık davasında ilginç ayrıntılar yer aldı. Kuzenini evlendirme vaadi ile Filipinler’e çağırdı sevgilisi ile tanıştırdı, sahte senetle icra takibi yaptı. Dosyaya göre, davacı ile davalı öz amca çocuğu. Sanıklardan Mehmet Yılmaz, bir dönem imamı olduğu caminin de parasını alıp Filipinlere kaçtığı için Diyanet’in meslekten çıkardığı bir isim. Diğer sanık Hünkar Meletli ise yargılandığı davalarda 11 yıl hapis cezası aldı 4 kez cezaevine girip çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi işçisi Kürşat Yılmaz (43), hakkında yapılan 450 bin TL’lik icra takibi ile durumun farkına vardı. Gelen icra takibinin gerisindeki senedin üzerinde alacaklı olarak Mehmet Yılmaz’ın (37) ismi yer alıyordu. Yılmaz’ın ciro ettiği senedin son alacaklısı ise Hünkar Meletli (41) görünüyordu.

Kürşat Yılmaz, amcasının oğlu Mehmet Yılmaz’a bir borcu olmadığını, Hünkar Meletli’yi ise hiç tanımadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir yıl önce başlatılan soruşturma, geçen Ekim ayında tamamlandı. İstanbul Adliyesi’nde görevli Savcı Mithat Öz, Mehmet Yılmaz ve Hünkar Meletli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla dava açtı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianame ile birlikte sanıkların yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

CAMİNİN PARASI İLE KAÇTI, MESLEKTEN ÇIKARILDI
İddianamede iki sanık hakkında ayrıntılı bilgilere de yer verildi. İddianameye göre sanık Yılmaz bir dönem Antalya Kumluca’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalıştı. İddianameye göre, Yılmaz, Diyanet’ten 86 maaş ikramiye çekti, imamı olduğu caminin de paralarını alarak Filipinler’e kaçtı. 2007 yılında meslekten çıkarılan Yılmaz, Filipinler’de yaşamaya başladı. Bu süreçte Yılmaz, İstanbul’da yaşayan kuzeni Kürşat Yılmaz ile görüşmeye başladı.

EVLENDİRECEĞİ KADIN MEĞER SEVGİLİSİYMİŞ!
Yılmaz, kuzenini Filipinler’e davet etti. Filipinler’de restoranı olduğunu söyleyen Yılmaz, kuzenine, yanına gelmesi halinde evlendirebileceğini söyledi. Kürşat Yılmaz, iki kez bu ülkeye gitti. Kuzeni Mehmet Yılmaz’ın evlendirebileceğini söylediği J. A. N. isimli bir Filipinli ile tanıştı. Kürşat Yılmaz bu ülkeye gittiğinde evlilik için bir takım evraklar imzaladı. Yılmaz, İstanbul’a döndükten sonra, evlilik işlemleri için kuzeni Mehmet Yılmaz’a 1.500 dolar gönderdi. Ancak, durum daha sonra ortaya çıktı. Evlenmek üzere tanıştırıldığı J. A. N.’nin, kuzeni Mehmet Yılmaz’ın sevgilisi olduğunu öğrendi.

AMCASI ANLATTI: AKRABALARINI DOLANDIRDI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan S. Yılmaz, yeğeni Mehmet Yılmaz’ın, imam olarak görev yaptığı süreçte bazı akrabaları yanı sıra bir bankayı da dolandırdığını anlattı. İddianamede, Mehmet Yılmaz hakkında 13’ü İstanbul’da 2’si yurtdışında olmak üzere 15 soruşturma ve dava dosyasının olduğu bilgisi yer aldı.

11 YIL HAPİS ALDI 4 KEZ TUTUKLANDI
Senedin alacaklısı olarak görünen bir diğer sanık Hünkar Meletli’nin de, İstanbul’da tefecilik, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık gibi 20’ye yakın dosyasının olduğu belirtildi. İstanbul’un yanı sıra Türkiye genelinde 242 dosyası bulunan Meletli’nin, ‘yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 11 dosyada yargılaması sürüyor. Yargılandığı dosyalardan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Meletli 4 kez cezaevine girip çıktı.

BORÇ VERDİM ÖDEMEDİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Yılmaz özetle şunları söyledi: “Kürşat Yılmaz, amcamın oğlu. Kendisini İstanbul’da yaşıyor. Hünkar Meletli ise arkadaşım olur. Kendisi ile ticaretimiz var. Ben 2018’de belli aralıklarla Kürşat Yılmaz’a 90 bin dolar ve 140 bin TL para verdim. Bu paraları kendisine borç verdim. Ancak Kürşat bu paranın 20 bin TL’sini bana ödedi. Kürşat’tan alacağımı alamadığım için kendisinden 2 senet aldım. Senetleri Kürşat getirdi. İmza ona ait. Yazı kısmını ben doldurdum. Senetlerin ödeme günü geldiğinde Kürşat yine parayı ödemeyince, ben de 450 bin TL’lik senedi, borcumun olduğu Hünkar Meletli’ye cirolayarak verdim. Hünkar da benden aldığı senedi icraya koydu. Diğer 150 bin TL’lik senet ise halen bende.”

DÖNER İŞİ YAPACAKTIK

Diğer sanık Hünkar Meletli ise ifadesinde şunları kaydetti: “Kürşat Yılmaz’ı tanımıyorum. Mehmet Yılmaz’ı tanırım. Kendisi diyanetten emekli imamdır. Filipinler’de dönercilik yaptığını biliyorum. Mehmet Yılmaz bana, Bahçelievler’de restoran açacağını söyledi. Ortaklık teklif etti. Ben de kabul ettim. Aramızda sözleşme yaptık. İcra takibine koyduğum senedi, alacağıma karşılık Mehmet Yılmaz’dan almıştım. Senedin sahte olup olmadığını bilmiyorum. Eğer senet sahte ise ben de dolandırıldım.”

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu
Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu!

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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