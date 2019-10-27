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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
27.10.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu!

Sahte senedin son kurbanı şarkıcı Meltem Yaman oldu. Üç yıl önce düzenlenmiş görünen senetle Yaman’a yönelik icra takibi yapıldı hesaplarına ve evine haciz konuldu. Senet alacaklısı görünen Hünkar Meletli’yi 6 yıl önce 1-2 kez gördüğünü söyleyen Yaman savcılığa başvurdu. 4 kez cezaevine girip çıkan Meletli hakkında, adliyelerde benzer suçlardan 242 dosyanın olduğu öğrenildi.

ŞİRKETLER başta olmak üzere birçok kurum ve kişinin sorunu haline gelen sahte senetlerden biri de şarkıcı Meltem Yaman’a yönelik işleme konuldu. Yanlış adrese yapılan tebligatla yapılan icra takibi sonrası Yaman’ın hesaplarına haciz konuldu. Yaman, tesadüfen öğrendiği durumu ilk olarak avukatına bildirdi. Yapılan araştırma sonrası durum kısa sürede anlaşıldı.

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu

Kayıtlara göre hakkında onlarca dosya bulunan Hünkar Meletli 4 kez ceza evine girip çıktı.

Yaman’ın banka hesapları ve sahibi olduğu bir gayrimenkule, 41 bin liralık borcu nedeni ile haciz konulduğu belirlendi. Haczin, 13 Eylül 2019 tarihli ödeme emrine dayalı olarak konulduğu anlaşıldı. İcra dosyasına bakıldığında, borcun kaynağında bir senedin yer aldığı anlaşıldı. 41 bin liralık senedin düzenlenme tarihi 17 Nisan 2016, ödeme günü ise 23 Ağustos 2017 olarak belirlenmişti. Senedin borçlusu olarak Meltem Yaman ismi görünürken, alacaklı olarak ise Hünkar Meletli’nin ismi görünüyordu. Yaman, Meletli’ye hiçbir borcu olmadığını, 6 yıl önce 1-2 kez, bir arkadaşından olan alacağı nedeni ile görüştüğünü, hakkındaki olumsuz haberler nedeni ile de bir daha görüşmediğini söyledi.

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu

Senette, borçlu olarak 'Meltem Yaman' ismi yer alsa da, şarkıcının kimlikteki isim ve soy ismi Meltem Adıyaman
SENETTEKİ İMZA SAHTE
Elde edilen bilgiler sonrası Meletli hakkında geçen Cuma günü Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Meletli’ye yönelik suçlama ‘Dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik.’ Savcılık dilekçesinde, Meletli için “Bu kişi, düzenlediği sahte senetlerle birçok kişiyi dolandırmıştır” denildi. Dilekçede, 4 kez cezaevine girip çıktığı belirtilen Meletli’nin alacaklı göründüğü senetteki imza için ise “ Sahte senedin üzerindeki imza sahte. Ödeyecek isim kısmında Meltem Yaman yazıyor. Oysa, müvekkilemin kimlikteki soy ismi Adıyaman’dır” denildi.

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu

Meltem Yaman, hesaplarında haciz olduğunu, tesadüfen baktığı e-devlet hesabından öğrendi.

BLOKE KALDIRILSIN
İcra takibine ilişkin gönderilen tebligatta usulsüzlük yapıldığı belirtilerek, Beykoz İcra Dairesi görevlileri hakkında da şikâyette bulunulduğu kaydedildi. Yapılan tebligatın, Yaman’a ait olmayan bir adreste yapıldığı kaydedildi. Savcılık başvurusu yanı sıra, Beykoz İcra Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile de, Meltem Yaman’ın hesapları ve gayrimenkulü üzerindeki blokenin kaldırılması talep edildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Türkiye genelindeki adliyelerde hakkında 250’e yakın dosya olduğu belirlenen Meletli’nin, ‘yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 11 dosyada ise yargılaması sürüyor. Yargılandığı dosyalardan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Meletli 4 kez cezaevine girip çıktı.

Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu

Av. Merve Uçanok, sahte senetler nedeni ile çok sayıda kişi ve şirketin mağdur edildiğine söyledi.

Çok kişi sahte senet mağduru
Meltem Yaman’ın avukatı Merve Uçanok, sahte senetler nedeni ile bir çok kişi ve şirketin mağdur edildiğine işaret ederek “Hünkar Meletli isimli kişi müvekkilemin sahne adını kullanarak sahte imza ile senet düzenlemiş. Bu sahte senet yüzünden müvekkilemin banka hesaplarına blokeler konmuş, şehir dışındaki bir taşınmazına şerh düşülmüş. Müvekkilem bu süreçte büyük sıkıntı yaşadı. Sahte senetlerle dolandırıcılığı meslek haline getiren Hünkar Meletli gibilerine dikkat edilmeli” dedi. Konu ile ilgili Hünkar Meletli’ye ulaşılamadı avukatından ise dönüş olmadı.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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