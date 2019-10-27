Şarkıcı Meltem Yaman sahte senet mağduru oldu!

ŞİRKETLER başta olmak üzere birçok kurum ve kişinin sorunu haline gelen sahte senetlerden biri de şarkıcı Meltem Yaman’a yönelik işleme konuldu. Yanlış adrese yapılan tebligatla yapılan icra takibi sonrası Yaman’ın hesaplarına haciz konuldu. Yaman, tesadüfen öğrendiği durumu ilk olarak avukatına bildirdi. Yapılan araştırma sonrası durum kısa sürede anlaşıldı.



Kayıtlara göre hakkında onlarca dosya bulunan Hünkar Meletli 4 kez ceza evine girip çıktı.

Yaman’ın banka hesapları ve sahibi olduğu bir gayrimenkule, 41 bin liralık borcu nedeni ile haciz konulduğu belirlendi. Haczin, 13 Eylül 2019 tarihli ödeme emrine dayalı olarak konulduğu anlaşıldı. İcra dosyasına bakıldığında, borcun kaynağında bir senedin yer aldığı anlaşıldı. 41 bin liralık senedin düzenlenme tarihi 17 Nisan 2016, ödeme günü ise 23 Ağustos 2017 olarak belirlenmişti. Senedin borçlusu olarak Meltem Yaman ismi görünürken, alacaklı olarak ise Hünkar Meletli’nin ismi görünüyordu. Yaman, Meletli’ye hiçbir borcu olmadığını, 6 yıl önce 1-2 kez, bir arkadaşından olan alacağı nedeni ile görüştüğünü, hakkındaki olumsuz haberler nedeni ile de bir daha görüşmediğini söyledi.



Senette, borçlu olarak 'Meltem Yaman' ismi yer alsa da, şarkıcının kimlikteki isim ve soy ismi Meltem Adıyaman

SENETTEKİ İMZA SAHTE

Elde edilen bilgiler sonrası Meletli hakkında geçen Cuma günü Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Meletli’ye yönelik suçlama ‘Dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik.’ Savcılık dilekçesinde, Meletli için “Bu kişi, düzenlediği sahte senetlerle birçok kişiyi dolandırmıştır” denildi. Dilekçede, 4 kez cezaevine girip çıktığı belirtilen Meletli’nin alacaklı göründüğü senetteki imza için ise “ Sahte senedin üzerindeki imza sahte. Ödeyecek isim kısmında Meltem Yaman yazıyor. Oysa, müvekkilemin kimlikteki soy ismi Adıyaman’dır” denildi.





Meltem Yaman, hesaplarında haciz olduğunu, tesadüfen baktığı e-devlet hesabından öğrendi.

BLOKE KALDIRILSIN

İcra takibine ilişkin gönderilen tebligatta usulsüzlük yapıldığı belirtilerek, Beykoz İcra Dairesi görevlileri hakkında da şikâyette bulunulduğu kaydedildi. Yapılan tebligatın, Yaman’a ait olmayan bir adreste yapıldığı kaydedildi. Savcılık başvurusu yanı sıra, Beykoz İcra Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile de, Meltem Yaman’ın hesapları ve gayrimenkulü üzerindeki blokenin kaldırılması talep edildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Türkiye genelindeki adliyelerde hakkında 250’e yakın dosya olduğu belirlenen Meletli’nin, ‘yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 11 dosyada ise yargılaması sürüyor. Yargılandığı dosyalardan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Meletli 4 kez cezaevine girip çıktı.



Av. Merve Uçanok, sahte senetler nedeni ile çok sayıda kişi ve şirketin mağdur edildiğine söyledi.



Çok kişi sahte senet mağduru

Meltem Yaman’ın avukatı Merve Uçanok, sahte senetler nedeni ile bir çok kişi ve şirketin mağdur edildiğine işaret ederek “Hünkar Meletli isimli kişi müvekkilemin sahne adını kullanarak sahte imza ile senet düzenlemiş. Bu sahte senet yüzünden müvekkilemin banka hesaplarına blokeler konmuş, şehir dışındaki bir taşınmazına şerh düşülmüş. Müvekkilem bu süreçte büyük sıkıntı yaşadı. Sahte senetlerle dolandırıcılığı meslek haline getiren Hünkar Meletli gibilerine dikkat edilmeli” dedi. Konu ile ilgili Hünkar Meletli’ye ulaşılamadı avukatından ise dönüş olmadı.

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