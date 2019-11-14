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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
Haber Giriş: 14.11.2019 - 10:32, Son Güncelleme:/

Eski imam ile ilgili şoke eden iddia: Filipinli avukatla birlikte oldu o anları kayda aldı…

Kuzenine yönelik sahte senet davası ile gündeme gelen eski imam Mehmet Yılmaz’ın, bir başka dosyada da Filipinli bir avukata yönelik ‘şantaj’ suçlaması ile yargılandığı ortaya çıktı. Dava dosyasına göre Yılmaz, 143 bin dolar borç aldığı avukatı, parasını ödemek için İstanbul’a çağırdı. Filipinli avukat ile kaldığı otel odasında birlikte olan Yılmaz o anları kayda aldı. Yılmaz hakkında, parasını isteyen avukatı, birlikte oldukları anlara ilişkin görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği iddiası ile dava açıldı.

Eski imam ile ilgili şoke eden iddia: Filipinli avukatla birlikte oldu o anları kayda aldı…
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

MEHMET Yılmaz (37) bir dönem, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu imamı olarak görev yaptı. Yılmaz, görev yaptığı süreçte Filipinler’e kaçtı. Yılmaz’ın Filipinler’e kaçışının gerisinde, işlediği iddia edilen bir dizi suç yer aldı. Akrabaları ve bir bankayı dolandırmanın yanı sıra, Diyanet’in ve caminin parasını almakla suçlanan Yılmaz 2007’de meslekten çıkarıldı. Filipinlere yerleşen Yılmaz, iki yıl önce kuzeni Kürşat Yılmaz ile temasa geçti. Kuzeni Yılmaz’ın açtığı dolandırıcılık davasında Hünkar Meletli isimli bir kişi ile yargılanan Mehmet Yılmaz’ın bir diğer davada dikkat çekici detaylar yer aldı.

PARASINI ALMAK İÇİN GELDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesi geçen Mayıs ayında hazırlandı. Dava dosyasına göre Yılmaz, Filipinli avukat B. G. ile 6 yıl önce bu ülkede tanıştı. İkili zaman zaman ortak iş yaptı. Yaptıkları işler nedeni ile Avukat B. G. (44), Yılmaz’a 143 bin dolar borç verdi. Filipinli avukat bir süre sonra verdiği paranın iadesini istedi. Ancak, iddiaya göre Yılmaz borcunu ödemedi.

O ANLARI KAYDA ALDIĞINI AÇIKLADI

Yılmaz bir süre sonra İstanbul’a döndü. Avukat B. G. verdiği borcun ödenmesini istemeye devam etti. Yılmaz,  borcunu ödemek üzere B. G.’yi İstanbul’a çağırdı. Avukat B. G., geçen 24 Ocak’ta İstanbul’a geldi ve Karaköy’de bir otele yerleşti. Bir süre sonra otele Yılmaz da geldi. İkili bir süre otelde sohbet etti. Daha sonra ikili birlikte oldu. İkili daha sonra birlikte yemeğe gitti.

Yemek esnasında avukat B. G. yeniden para konusunu gündeme getirdi. Yılmaz bu esnada G.’ye, kısa süre önce otelde birlikte oldukları anlara ilişkin video kaydı kaydı yaptığını söyledi. G., kendisine yönelik şantajda bulunulduğunu düşünerek Yılmaz’ın söylediklerini kaydetti.

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VİDEOYU AİLENE GÖNDERECEĞİM

Dava dosyasına giren ses kaydında Yılmaz, avukat B. G.’ye, video kaydının elinde olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “ Bana yine bunları söylersen sana hiçbir şey vermeyeceğim. Bugün tüm videoları karına, iş yerine ve herkese göndereceğim. Bay B., senin adını mahvedeceğim. Karın, patronları, çocuklarının öğretmenleri sapık tarafını görecek. Sapıklığını tersine çevirmeye çalışıyorsun biliyorum ama ben beklediğinden daha zekiyim. Çok yakında tamamen mahvolacaksın. Hayatın benim elimde. Tüm adresler, okulun, iş yerin, akrabaların… Ayrıca diğer adamla olan video da var. Toplam 28 dakika…” Avukat B. G.’nin soruşturma dosyasına sunduğu ses kaydının yanı sıra bir takım mesajlar da sundu. Anılan mesajlara göre, ikili arasında daha önce de birliktelik yaşandığı anlaşılıyor.

KİMSEYE ŞANTAJ YAPMADIM

Avukat B. G., kendisine yönelik bu sözler üzerine Karaköy Polis Merkezi’ne başvurdu. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Yılmaz ise, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını, kimseye yönelik şantajda bulunmadığını söyledi. Filipinli avukatın şikâyetçi olduğu İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada yargılama süreci devam ediyor.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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