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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Eski futbolcuyu yakan şikayet: Tek amacım evden uzaklaştırmaktı

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Eski futbolcuyu yakan şikayet: Tek amacım evden uzaklaştırmaktı

Adana'da 1993 yılında işlediği çeşitli yağma suçlarından 36 yıl ceza alıp 8,5 yıl hapis yattıktan sonra afla tahliye edilen eski amatör futbolcu İrfan Tanış, eşini darbetmekten verilen 5 aylık cezanın koşullu salıverilme şartlarını bozması nedeniyle 12 yıl 11 ay hapis yatması için cezaevine gönderildi. Şikayetinden vazgeçen eski eş, Tanış'ın kendisini darbetmediğini, boşanmak için komşularının sözleri üzerine yalan söyleyerek şikayette bulunduğunu ileri sürdü.

Adanaspor genç takım kafilesini taşıyan otobüsün 1981 yılında kaza yapmasıyla ayağı kırılan ve bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Nizipspor, Kırıkhanspor, Ceyhanspor ve Reyhanlıspor gibi takımlarında bir süre futbol oynayan İrfan Tanış (54), 1993 yılında çeşitli yağma suçlarına karıştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 36 yıl hapse mahkum edildi.

Tanış, 8 yıl 6 ay kaldığı cezaevinden 2001'de "Rahşan Affı" olarak bilinen Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası ile tahliye edildi.
Geçen yıl tartıştığı eşini darbettiği gerekçesiyle hakkında "Eşe karşı kasten basit yaralama ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla, karısının daha sonra şikayetinden vazgeçmesine rağmen Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan Tanış, 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tanış, "Olay günü evde her ailede olabilecek tartışma yaşandı. Eşimi darbetmedim. Beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Dava sürecinde eşinden boşanan Tanış hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince cezasının onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

Aldığı ceza nedeniyle koşullu salıverilme şartları da bozulan Tanış, 12 yıl 11 ay hapis cezasını çekmesi için cezaevine konuldu.

İnfaz Savcılığınca hazırlanan müddetnamede, Tanış'ın tahliye tarihi 19 Ağustos 2031 olarak belirtildi.

BOŞANDIĞI EŞİN PİŞMANLIĞI ÇÖZÜM OLMADI

Emine Kara, eski eşine verilen hapis cezasını öğrendikten sonra Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulundu.

Kara, mahkemeye verdiği dilekçesinde, Tanış'ın kendisini darbetmediğini, boşanmak için komşularının sözleri üzerine yalan söyleyerek şikayette bulunduğunu ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tek amacım eşimi evden uzaklaştırıp boşanmaktı. O zamanlar ceza alacağını düşünmemiştim. Daha sonra mahkemeden tebligat geldi. Komşularım, şikayetimden vazgeçersem eşimin ceza almayacağını söyledi. Şikayetimden vazgeçtim ancak mahkemeniz ceza verdi. Ben de bir şey yapamadım. Şimdi eşimin aldığı ceza nedeniyle önceki aldığı cezalardan dolayı infazının yanıp cezaevinde yattığını
öğrendim. Olmayan bir olay nedeniyle bir insanın cezaevinde bulunması beni üzüyor."

Kara'nın eski eşi Tanış için istediği yargılanmanın yenilenmesi talebi, mahkeme hakimince "Hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmayacağından" denilerek reddedildi.

Hakim, Adana Ağır Ceza Mahkemesine başvurularak karara itiraz edilebileceğini de belirtti.

Kara, yaptığı açıklamada, yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi kararına itiraz edeceğini söyledi.

Kararın haksız olduğunu ileri süren Kara, şöyle konuştu:

"Benim hatam yüzünden eski eşimin boşu boşuna hapis yatmasını istemiyorum. Bana karşı darpta bulunmadı, boşanmak için öyle söylemiştim. 13 yıl ne demek? 5 ayı fazla görmüştüm. 13 yıl sonra çocuklarım 20 yaşında olacak, oğlum askere gidecek. Babasız ne yapacaklar? Kararın adaletsiz olduğunu düşünüyorum, eski eşimin yeniden yargılanıp bırakılmasını istiyorum. Çocuklarımın babalarını özgürce görmesini talep ediyorum. 5 ay yaklaşık 13 yıla mal oldu. 13 yıl boşu boşuna yatacak. Hiçbir suç işlemeden günahsız yere yatacak."


İsmet Tanış da 5 aylık ceza nedeniyle ağabeyinin yaklaşık 13 sene hapis yatacak olmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, "17 yıl boyunca hiç suç işlemedi. Şu anda 54 yaşında yaklaşık 13 yıl yatacak ve 67 yaşında çıkacak. Adalet istiyoruz. Eski eşi şikayetinden vazgeçti, darp olayının olmadığını söyledi. Yargılama yeniden yapılmalıdır. Kardeşim suçsuz yere 13 yıl yatmasın." ifadesini kullandı.

 

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